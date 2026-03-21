Осемдесет и седем годишен шофьор се блъсна в група ученици, които са били на екскурзия в швейцарското село Седрун, предава LNG според доклад на агенция DPA.

При инцидента е загинал един от придружителите на децата, съобщи полицията на кантон Граубюнден.

Три деца са ранени при трагедията.

Две 13-годишни момичета и едно момче са ранени при инцидента, според полицейския доклад.  Две момичета са транспортирани с хеликоптер до болница със средни до тежки наранявания. Швейцарският ежедневник Blick, позовавайки се на изявление на парамедик, съобщи, че едното от тях е получило открита фрактура на крака.

Разследването предполага, че шофьорът е объркал погрешно педала на газта със спирачката.

Говорителката на полицията уточни, че учениците са дошли от Швейцария и са отишли ​​на училищна екскурзия до туристическия център в Седрун, който се намира на надморска височина от около 1400 метра.