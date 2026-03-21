Осемдесет и седем годишен шофьор се блъсна в група ученици, които са били на екскурзия в швейцарското село Седрун, предава LNG според доклад на агенция DPA.
При инцидента е загинал един от придружителите на децата, съобщи полицията на кантон Граубюнден.
Три деца са ранени при трагедията.
Две 13-годишни момичета и едно момче са ранени при инцидента, според полицейския доклад. Две момичета са транспортирани с хеликоптер до болница със средни до тежки наранявания. Швейцарският ежедневник Blick, позовавайки се на изявление на парамедик, съобщи, че едното от тях е получило открита фрактура на крака.
Разследването предполага, че шофьорът е объркал погрешно педала на газта със спирачката.
Говорителката на полицията уточни, че учениците са дошли от Швейцария и са отишли на училищна екскурзия до туристическия център в Седрун, който се намира на надморска височина от около 1400 метра.
Шофьор се блъсна в група ученици по време на екскурзия, има загинал
Още по темата
/
Още от Криминални
/
IRIB: Иран нанесе ракетен удар в отговор на атаката срещу ядрения...
21:26 / 21.03.2026
Израелски изтребител е бил атакуван с ракета ''земя-въздух'' в Ир...
14:01 / 21.03.2026
Иранският посланик: Тази война не е на Румъния или България
10:44 / 21.03.2026
Иран: Нямаме петрол в танкери за продажба
09:39 / 21.03.2026
Тръмп обмисля край на войната с Иран, но иска други държави да па...
08:38 / 21.03.2026
Reuters: Кремъл се готви за масови протести и репресии
10:53 / 21.03.2026
