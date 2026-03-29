Автор: Елиза Дечева 09:13 / 29.03.2026

Kола се вряза в група пешеходци в центъра на Дерби в събота вечер. Има ранени, някои от които сериозно. Шофьорът, който е на около 30 години, е задържан, предава BBC.



Инцидентът се е случил във Фрайър Гейт около 21:30 часа местно време. В изявлението на полицията на Дербишър се казва, че полицаите са спрели превозно средство, за което се смята, че е участвало в инцидента, малко след като се е случил, а шофьорът, който е на около 30 години, е бил арестуван и задържан.



"Въпреки че знаем, че това ще бъде тревожно, бихме искали да уверим хората, че не вярваме, че съществува риск за обществото", каза полицията.



Катрин Аткинсън, депутат от Дерби Норт, каза, че е "дълбоко шокирана" от съобщенията, че хора са били ранени при "сериозен инцидент" в центъра на Дерби.



"Мислите ми са с пострадалите и съм благодарна на нашите спешни служби", написа тя във Facebook.