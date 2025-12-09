ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
И тази година празникът на Свети Спиридон ще обедини всички еснафи
Автор: Цвети Тончева 08:54Коментари (0)198
©
На 12 декември в Пловдив ще бъде отбелязан Празникът на Свети Спиридон. За етнографите този празник е наистина много важен. Това съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Грозделина Георгиева, уредник в РЕМ - Пловдив.

"Още от края на миналия век Етнографският музей възстанови честването на този празник, защото това е бил най-големият празник, обединяващ всички еснафи. На този ден - 12 декември, независимо от патрона на всеки занаят, всички занаятчии вкупом се събирали и празнували заедно Свети Спиридон, а празниците са продължавали около 3 дни.

Той включва специално литийно шествие, при което с икони и хоругви се отива до църквата, прави се служба за живите и за умрелите майстори, за да се почетат и те, раздава се шарено коливо на всички, раздава се петохлебие, споменават се тези, които са били учители, но и тези, които са сегашните майстори, та и в бъдеще да бъдат учители на нови майстори. И аз страшно се радвам, че тази традиция продължава и сякаш Свети Спиридон помага, за да се увеличава все повече занаятчийската гилдия", посочи Георгиева.

По думите и имало е години, когато броят на хората, които се занималват със занаяти, е бил твърде застрашен и намалял.

"А миналата година имахме дори над нови 17 приети майстора, на които се раздаде майсторско звание и те получиха така нареченият "тестерлик". Тази година са почти същата бройка от най-различни ресори: кожухарство, грънчарство, шивачество, ножарство. Напоследък забелязвам една тенденция, че са много голям брой и силен подтик имат майсторите ножари. Много ножари в гилдията са приятели дори. 

Смятам, че това се дължи на добрите учители. Има добри стари майстори, като Коликов, който е наистина доайен и много от тях са негови ученици. Сопотският еснаф – Евгени Димов е също там. Това са едни хора, които дават душа и сърце, и съответно не се пестят, за да предадат занаята, защото това е най-важното. Един майстор, ако не е сформирал школа и не е направил последователи и ученици, трудно бих го нарекла майстор.

Той може да е изключително добър, но не бива никой такъв човек да отнесе занаята със себе си, защото той ще бъде и забравен.Човек живее чрез произведенията си, чрез това, което е направил и чрез споменаването му от учениците", смята Грозделина Георгиева.

На 12 декември тази година отново в Пловдив ще има празнично шествие на занаятчиите. То ще тръгне от Етнографския музей, ще се отиде до големия храм "Св.  Богородица". По последни данни, именно там са се събирали занаятчиите. Ще бъде отслужена празничната литургия и ще се раздадат "коливото" и хлябовете. Ще има музика и хоро. След това шествието ще се върне в музея, за да се раздаде "тестерлика". Всичко това ще завърши с празничен курбан – "зияфета", или угощението на занаятчиите, които се събират на този празник.

В музея ще има подредена и изложба, подготвена съвместно с ЮНЕСКО, която обхваща над 10 вида занаята. Ще има богата фотография за занаятите.

С всички, които са положили отлично майсторския изпит, също ще бъде направена изложба от техните изделия - изделията на новоприетите майстори.  

"Изложбата ще бъде в самия музей, за да се види, както се казва, за какво баш майсторът ги произвежда в майстор", каза Грозделина Георгиева.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:17 / 08.12.2025
Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
21:51 / 08.12.2025
Арктическа вълна нахлува в Европа
21:45 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Орлин Горанов стана "Рицар на годината"
10:15 / 08.12.2025
Недялко Йорданов: Майка ми си отиде неочаквано като баща ми, след...
09:22 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: