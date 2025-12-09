И тази година празникът на Свети Спиридон ще обедини всички еснафи

© На 12 декември в Пловдив ще бъде отбелязан Празникът на Свети Спиридон. За етнографите този празник е наистина много важен. Това съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Грозделина Георгиева, уредник в РЕМ - Пловдив.



"Още от края на миналия век Етнографският музей възстанови честването на този празник, защото това е бил най-големият празник, обединяващ всички еснафи. На този ден - 12 декември, независимо от патрона на всеки занаят, всички занаятчии вкупом се събирали и празнували заедно Свети Спиридон, а празниците са продължавали около 3 дни.



Той включва специално литийно шествие, при което с икони и хоругви се отива до църквата, прави се служба за живите и за умрелите майстори, за да се почетат и те, раздава се шарено коливо на всички, раздава се петохлебие, споменават се тези, които са били учители, но и тези, които са сегашните майстори, та и в бъдеще да бъдат учители на нови майстори. И аз страшно се радвам, че тази традиция продължава и сякаш Свети Спиридон помага, за да се увеличава все повече занаятчийската гилдия", посочи Георгиева.



По думите и имало е години, когато броят на хората, които се занималват със занаяти, е бил твърде застрашен и намалял.



"А миналата година имахме дори над нови 17 приети майстора, на които се раздаде майсторско звание и те получиха така нареченият "тестерлик". Тази година са почти същата бройка от най-различни ресори: кожухарство, грънчарство, шивачество, ножарство. Напоследък забелязвам една тенденция, че са много голям брой и силен подтик имат майсторите ножари. Много ножари в гилдията са приятели дори.



Смятам, че това се дължи на добрите учители. Има добри стари майстори, като Коликов, който е наистина доайен и много от тях са негови ученици. Сопотският еснаф – Евгени Димов е също там. Това са едни хора, които дават душа и сърце, и съответно не се пестят, за да предадат занаята, защото това е най-важното. Един майстор, ако не е сформирал школа и не е направил последователи и ученици, трудно бих го нарекла майстор.



Той може да е изключително добър, но не бива никой такъв човек да отнесе занаята със себе си, защото той ще бъде и забравен.Човек живее чрез произведенията си, чрез това, което е направил и чрез споменаването му от учениците", смята Грозделина Георгиева.



На 12 декември тази година отново в Пловдив ще има празнично шествие на занаятчиите. То ще тръгне от Етнографския музей, ще се отиде до големия храм "Св. Богородица". По последни данни, именно там са се събирали занаятчиите. Ще бъде отслужена празничната литургия и ще се раздадат "коливото" и хлябовете. Ще има музика и хоро. След това шествието ще се върне в музея, за да се раздаде "тестерлика". Всичко това ще завърши с празничен курбан – "зияфета", или угощението на занаятчиите, които се събират на този празник.



В музея ще има подредена и изложба, подготвена съвместно с ЮНЕСКО, която обхваща над 10 вида занаята. Ще има богата фотография за занаятите.



С всички, които са положили отлично майсторския изпит, също ще бъде направена изложба от техните изделия - изделията на новоприетите майстори.



"Изложбата ще бъде в самия музей, за да се види, както се казва, за какво баш майсторът ги произвежда в майстор", каза Грозделина Георгиева.