Обичаният народен изпълнител Илия Луков организира мащабен концерт-спектакъл "Илия Луков и приятели". Събитието ще се проведе на 29 юни от 20:00 ч. в Летния театър "Бунарджика" в Пловдив, съобщават организаторите за Plovdiv24.bg.
Спектакълът е посветен на знакови за българската история годишнини – 150 години от Априлското въстание, 150 години от гибелта на Христо Ботев и 170 години от рождението на Райна Княгиня. Специален акцент ще бъде поставен и върху 90-годишнината от рождението на голямата певица Любка Рондова.
Кой ще излезе на сцената?
В празничната вечер под тепетата ще се включат десетки обичани гласове и емблематични състави:
- Солисти: Илия Луков, Ваня Вълкова, Господин Велев и Севдалин Бакларев.
- Музиканти: Музикална школа "Фолклорно бъдеще" и Гайдарска група "Караджата".
- Танцьори и състави: Танцова формация "Кадем“, НЧ "Кирил Дженев", ансамбъл "Слав Бойкин", клуб "Шарено хоро" и фолклорен клуб "Тракийка".
Билети и достъп
Билетите за фолклорното събитие вече са в продажба. Могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на iPayGo, както и на всички физически каси на EasyPay в страната.
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