Обичаният народен изпълнител Илия Луков организира мащабен концерт-спектакъл "Илия Луков и приятели". Събитието ще се проведе на 29 юни от 20:00 ч. в Летния театър "Бунарджика" в Пловдив, съобщават организаторите за Plovdiv24.bg.

Спектакълът е посветен на знакови за българската история годишнини – 150 години от Априлското въстание, 150 години от гибелта на Христо Ботев и 170 години от рождението на Райна Княгиня. Специален акцент ще бъде поставен и върху 90-годишнината от рождението на голямата певица Любка Рондова.

Кой ще излезе на сцената?

В празничната вечер под тепетата ще се включат десетки обичани гласове и емблематични състави:

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Солисти: Илия Луков, Ваня Вълкова, Господин Велев и Севдалин Бакларев.

Музиканти: Музикална школа "Фолклорно бъдеще" и Гайдарска група "Караджата".

Танцьори и състави: Танцова формация "Кадем“, НЧ "Кирил Дженев", ансамбъл "Слав Бойкин", клуб "Шарено хоро" и фолклорен клуб "Тракийка".

Здравейте, мили хора! Този концерт е за всички влюбени в народната песен и почитащи българската история. За всички, на които сърцето им заиграва, щом чуят нашенска музика! Заповядайте да попеем заедно и да се насладим на вечните български песни! Очакваме Ви! гласи личното обръщение на Илия Луков.

Билети и достъп

Билетите за фолклорното събитие вече са в продажба. Могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на iPayGo, както и на всички физически каси на EasyPay в страната.