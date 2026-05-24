За първи път след над 140 години строителство кръстът на Саграда Фамилия най-сетне се появи. Това, което вече се вижда над Барселона, е върхът на Кулата на Исус Христос, най-високата кула на прочутата базилика. Когато бъде завършена, тя ще достигне 172,5 метра и ще превърне храма в най-високата църква в света.

На самия връх се извисява гигантски четирираменен кръст с височина около 17 метра, колкото пететажна жилищна сграда. Той е покрит със стъкло и керамика, така че да отразява слънчевите лъчи и да блести над града. С неговото поставяне силуетът на Барселона за първи път започва да изглежда така, както го е замислял Антонио Гауди преди повече от век.

Кулата на Исус Христос, сърцето на замисъла на Гауди

Кулата на Исус Христос не е просто най-високият елемент на базиликата. Тя е проектирана от Гауди като неин символичен център, точката, около която е изградена цялата композиция.

В неговото видение тази кула олицетворява Исус Христос и е заобиколена от други кули, посветени на апостолите, на евангелистите и на Дева Мария. Така цялата сграда е замислена като подредена йерархия от форми и символи, в която всеки елемент има своето точно определено място и значение. Появата на кръста означава, че именно сърцевината на този грандиозен замисъл вече е на мястото си.

Кръст, висок колкото пететажна сграда

Самият кръст е сред най-впечатляващите детайли на новата кула. Четирите му рамена го правят различим отдалеч, а височината му от около 17 метра е съпоставима с пететажна сграда, мащаб, който трудно се възприема, докато не бъде поставен в контекста на града под него.

Покритието от стъкло и керамика не е случайно. То е предвидено така, че кръстът да улавя и отразява дневната светлина и да блести над Барселона. През деня върхът на базиликата ще се променя според това как слънцето пада върху него — детайл, типичен за начина, по който Гауди мислеше за светлината и материалите.

172,5 метра - най-високата църква в света

С инсталирането на кръста през 2026 г. Саграда Фамилия най-сетне достига максималната си проектна височина, 172,5 метра. Това е стойност, която ѝ отрежда титлата на най-високата църква в света.

Зад тази цифра стои нещо повече от рекорд. Тя е завършекът на височинния замисъл на Гауди, моментът, в който базиликата спира да расте нагоре и придобива окончателния си вертикален силует, такъв, какъвто е бил замислен още в самото начало.

Строителство, започнало през 1882 година

Пътят до този момент е изключително дълъг. Строителството на Саграда Фамилия започва през 1882 г., преди повече от 140 години. През това време през проекта преминават поколения архитекти, майстори и строители, а самият Гауди не доживява да види храма завършен.

И днес работата не е приключила. Крановете все още са на мястото си, а дейностите по други части на сградата продължават. Но появата на кръста на най-високата кула е етап, който се откроява рязко на фона на този повече от вековен строителен маратон.

Барселона придобива силуета, мечтан от Гауди

Може би най-силното в този момент не е рекордът, а гледката. За първи път силуетът на Барселона започва да изглежда така, както Антонио Гауди го е виждал във въображението си преди повече от сто години.

Жители и гости на града вече могат да зърнат върха на базиликата такъв, какъвто е бил замислен, увенчан с кръст, блестящ над покривите. Един замисъл, чакал реализацията си над век, най-сетне се сбъдва пред очите на съвременниците.