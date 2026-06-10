Александър Морфов ще бъде възстановен на работа като главен режисьор на Народния театър, уволнението му е окончателно обявено за незаконно. Това стана ясно, след като Върховният касационен съд не допусна за разглеждане жалбата на директора Васил Василев, с което в сила остава решението на Софийския градски съд от октомври 2025 г. Така приключва тригодишна съдебна сага, започнала с надраскани врати и политически скандал. Новината първа съобщи съпругата на режисьора, актрисата Рени Врангова, във Facebook. Освен възстановяването, Народният театър "Иван Вазов" е осъден да плати на Морфов и 750 евро съдебни разноски, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Театърът ще изпълни решението, но с уговорка

Часове след определението от Народния театър обявиха, че ще се подчинят. "Народният театър зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища", заявиха от институцията, но добавиха съществено уточнение: съдът връща Морфов на административната длъжност "главен режисьор", което според тях означава, че той ще има "само административни функции".

От театъра определиха решението като проблемно за управлението на културните институции. По думите им от него може да се направи изводът, че дори при тридневно неявяване на работа служителите не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки, а действия в паметници на културата рискуват да бъдат тълкувани като "форма на творческа изява".

Как се стигна дотук

Конфликтът избухна в края на 2022 г. Режисьорът на "Хъшове" и "Животът е прекрасен" открито се обяви срещу новия пиар на театъра Велислава Кръстева — дългогодишен пиар на Ахмед Доган. Морфов призна, че през ноември 2022 г. е надраскал вратата на кабинета ѝ с надписи срещу ДПС, а в началото на 2023 г. изписа и вратата на директора Василев — според него протест срещу "безмозъчната партийна централа" в театъра. Василев определи постъпката като "акт на вандализъм" и през февруари 2023 г. уволни режисьора дисциплинарно.

Случаят раздели трупата на два лагера. Част от актьорите излязоха на протест в защита на Морфов, а имена като Валери Йорданов и Камен Донев напуснаха театъра.

Какво реши съдът

Едно от основанията за уволнението беше, че Морфов не се явил на работа на 9, 10 и 11 януари 2023 г. Всички инстанции обаче приеха, че като художествено-творчески персонал режисьорът е на ненормирано работно време, а не на стандартен 8-часов ден — на 9 януари (понеделник) е почивен ден, докато в почивната събота преди това той е имал и репетиция, и представление. Съдът отбеляза, че при тезата на директора би било неясно как изобщо режисьорът да следи представленията си.

Относно обидата - определянето на Василев като "нищожна личност" - съдилищата приеха, че това е оценъчно твърдение, което може да засегне директора лично, но не уронва доброто име на самия театър, чийто работодател е институцията, а не нейният директор.