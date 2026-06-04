Личният асистент на примата на българската естрада Лили Иванова – Николай Недеков – се радва на живот, за който мнозина могат само да мечтаят. В музикалните среди от години се говори, че певицата е изключително внимателна с финансите си и пести от хонорари за служители. За един човек обаче това правило категорично не важи.

Повече от десетилетие денонощен контрол

Според близки до изпълнителката, която наскоро за втори път покори парижката зала "Олимпия", Недеков е човекът, без когото ежедневието ѝ не може да функционира. Вече повече от десетилетие той е до нея буквално денонощно. Ролята му отдавна е надхвърлила тази на обикновен асистент, тъй като той координира целия ѝ професионален и личен свят.

Пълна организация: От репетициите до лекарствата

Недеков организира графика на голямата звезда до последния детайл:

Професионални ангажименти: Следи часовете за репетиции, участия и интервюта.

Логистика: Урежда пътуванията и контактува с организатори, музиканти и продуценти.

Здраве и бит: Контролира медицинските прегледи, процедурите, храната и лекарствата.

Комуникация: Филтрира изцяло връзката на певицата с външния свят.

Ники знае всичко за Лили – кога трябва да яде, кога да почива и какви витамини приема. Той буквално движи живота й, споделят хора от обкръжението на примата.

Тя му има безрезервно доверие и рядко взема решения без неговото одобрение.

Публична благодарност и рекордно възнаграждение

Самата Лили Иванова не крие огромното си признание. След триумфа в Париж тя му благодари публично в социалните мрежи за неговата 12-годишна всеотдайност, уважение и перфектна организация.

Заради тази огромна отдаденост естрадната прима плаща на асистента си повече от щедро. Според слуховете в шоубизнеса, заплатата на Недеков е "безбожно висока" за българските стандарти и многократно надвишава парите на останалите в екипа, пишат от HotArena. Причината е ясна – Лили Иванова отлично съзнава пълната си зависимост от него и знае колко трудно се намира толкова лоялен човек.

Според хора от обкръжението на певицата Недеков почти няма личен живот. Телефонът му звъни непрекъснато. Той е на разположение 24 часа в денонощието и буквално живее според графика на Лили.