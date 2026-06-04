Весела Бабинова и Владимир Зомбори вече официално са семейство. Актьорската двойка, която е заедно от години, съобщи в социалните мрежи, че е минала под венчилото през май.

Новината дойде със сватбени снимки, в типично техен стил, придружени с кратко описание.

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. В телефонния указател може вече и на "З" да ме намерите", написа Бабинова в социалните мрежи.

Бабинова и Зомбори отдавна са сред обичаните двойки в артистичните среди. Двамата живеят заедно от години и имат дъщеря - Йоана, която наскоро навърши 5 години. На снимките, с които споделиха щастливата новина, присъства и тя с широка усмивка на лицето.