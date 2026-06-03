Снимка на възрастна жена с пазарска чанта и проходилка, която изглежда сякаш "прелита“ с 42 км/ч покрай полицейски радар в германския град Ойскирхен, се превърна в абсолютен хит в социалните мрежи. Куриозният кадър е уловен в началото на май по време на рутинна проверка за скорост, но бързо предизвика вълна от коментари и споделяния в интернет далеч извън границите на страната.

Германските служители на реда бързо установиха точната причина за забавната аномалия на снимката.

Куриозният кадър от радара в Ойскирхен

Всичко започва по време на обикновена проверка в зона с ограничение от 30 км/ч в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където мобилното устройство засича автомобил, преминаващ с 42 км/ч. При последващия преглед на заснетия материал полицаите остават напълно изненадани, тъй като вместо превозното средство, на преден план се вижда фигурата на баба, която кротко пресича улицата. Понеже в горния ъгъл на кадъра е изписана скоростта от 42 км/ч, визуално изглежда така, сякаш пешеходката се движи с космическо темпо, което моментално отпуши лавина от шеги сред интернет потребителите.

Полицейска кампания с хумористичен тон

Случаят се оказва толкова забавен, че местната полиция веднага решава да използва кадъра за кампания в официалните си канали. Служителите на реда коментират шеговито пред медиите, че възрастната жена е била напът да предизвика Юсейн Болт или да постави световен рекорд за скорост с проходилка, като същевременно я хвалят за пълното хладнокръвие пред светкавицата на камерата. Хумористичният подход превърна заснетия момент в класика сред най-абсурдните снимки от радари на пътя.

Логиката зад куриоза и спасената глоба

Зад забавната ситуация всъщност се крие съвсем проста физическа случайност. Възрастната жена попада в обсега на камерата в абсолютно същия момент, в който нарушителят навлиза в контролираната зона. Тъй като пресичащата пешеходка частично закрива регистрационната табела на автомобила, полицията не успява да идентифицира шофьора по снимката и той се отървава от санкция. Според германското законодателство превишаването на скоростта в населено място с 11 до 15 км/ч предвижда глоба от около 50 евро, без отнемане на контролни точки.

Важното напомняне за пътната безопасност

Въпреки забавната страна на случая, полицията използва огромния обществен интерес, за да напомни колко сериозна е темата за ограниченията в жилищните квартали и около училищата, където масово се въвежда режим до 30 км/ч. Служителите на реда подчертават, че дори няколко километра в повече удължават значително спирачния път и вдигат риска от инциденти за уязвимите пешеходци. В крайна сметка органите на реда не разкриват самоличността на нито един от участниците в куриозната ситуация, пише automedia.investor.bg.