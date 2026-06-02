Телевизионната водеща и синоптик Натали Трифонова е сред имената, които според неофициална информация се обсъждат за участие във втория сезон на "Трейтърс: Игра на предатели“. Към момента няма официално потвърждение от продукцията или от самата Трифонова.

Информацията предизвика активни коментари в социалните мрежи, където потребители обсъждат възможността популярната телевизионна водеща да се включи в риалити формата.

Реакции в социалните мрежи

Част от коментарите са свързани с факта, че Трифонова наскоро стана майка на момче на име Арън.

Някои потребители поставят въпроса как евентуално участие в телевизионен формат би се съчетало с грижите за малко дете. Други защитават правото на всяка майка да продължи професионалните си ангажименти и отбелязват, че семейството може да осигури необходимата подкрепа.

Според публикацията Трифонова може да разчита на помощ от бащата на детето – шампиона по мотоциклетизъм Мартин Чой, както и от близките си.

От майчинството към нов телевизионен проект?

След оттеглянето си от екран малко преди раждането Натали Трифонова значително ограничи публичните си изяви и рядко се появяваше на светски събития.

Именно затова слуховете за възможно участие в един от най-обсъжданите телевизионни формати привлякоха вниманието на нейните последователи.

Засега обаче няма информация дали тя действително е подписала договор с продукцията.

Кои други имена се споменават

Според различни неофициални източници сред потенциалните участници във втория сезон на "Трейтърс“ са още инфлуенсърът Антоанет Пепе, създателят на "Надкаст“ Неделчо Богданов, актьорът и телевизионен водещ Наум Шопов, актьорът Емил Марков, носителката на титлата "Мис България“ Нанси Карабойчева, певицата Керана и волейболният национал Александър Николов.

До момента от продукцията не са обявили официален списък с участниците в новия сезон на предаването, съобщава Intrigi.bg.