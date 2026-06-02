Лятото става по-дълго, настъпва по-рязко и натрупва все повече топлина. Това показва ново проучване, публикувано в списание Environmental Research Letters, което проследява промените в сезоните от 1961 до 2023 г. в голяма част от света.

Според изследването в средните географски ширини, които обхващат по-голямата част от Северна Америка, Европа и значителни части от Азия, летата са се удължавали с между пет и седем дни на десетилетие след 1990 г. В сравнение с 60-те години на миналия век това означава приблизително един допълнителен месец летни условия.

Анализ на повече от шест десетилетия данни

Изследователите Тед Скот, Рейчъл Уайт и Саймън Донър от Университета на Британска Колумбия са анализирали глобални температурни данни за периода 1961–2023 г. В проучването са включени и данни от 2024 г., за да бъде обхванато цялото лято в Южното полукълбо.

Наблюденията включват вътрешни райони, крайбрежни зони и открития океан. Резултатите показват, че летата стават по-дълги във всички изследвани среди, като темпът на промяната се ускорява.

Темпът на удължаване се засилва

По-ранни изследвания сочат, че от 50-те години до началото на 2010-те години летата над сушата са се удължавали с около четири дни на десетилетие.

След 1990 г. обаче темпът във вътрешните райони на Северното полукълбо надхвърля шест дни на десетилетие. Според авторите това е с между 21 и 57 процента по-бързо от отчетеното в предишни анализи.

Океаните се променят най-бързо

Проучването показва, че в много случаи най-сериозните промени се наблюдават над океаните.

Тъй като температурите на морската вода се колебаят по-слабо между сезоните в сравнение със сушата, дори сравнително умерено затопляне води до значително увеличаване на дните над летния температурен праг.

В Северното полукълбо летата над океаните са се удължавали средно с 6,6 дни на десетилетие между 1990 и 2023 г., което е най-бързият темп сред всички изследвани типове повърхности.

Все повече натрупана топлина

Освен продължителността на сезона учените са анализирали и т.нар. натрупана топлина – общото количество топлина над летния праг през целия сезон.

Над сушата в Северното полукълбо този показател се е увеличавал с 44 градусодни на десетилетие след 1990 г. За сравнение, през базовия период 1961–1990 г. увеличението е било едва 14 градусодни на десетилетие.

Разпределено в рамките на едно тримесечно лято, това е приблизително равностойно на усещане за около половин градус по Целзий по-висока температура на всеки летен месец за едно десетилетие.

Авторите на изследването предупреждават, че тази тенденция може да затрудни физиологичната адаптация на хората към горещините и да увеличи потреблението на енергия за охлаждане през деня и нощта.

Комбиниран ефект от затоплянето

Според учените ускоряването на процеса не е случайно. С покачването на средните температури се увеличава едновременно както броят на дните над летния праг, така и интензитетът на топлината през тях.

Това води до комбиниран ефект, при който летата не само продължават по-дълго, но и стават значително по-топли.