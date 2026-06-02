Няколко периода на засилена слънчева активност през юни 2026 г. ще окажат влияние върху електронните устройства и здравословното състояние на метеочувствителните хора. Предварителната прогноза на Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA показва, че първият летен месец ще премине под знака на геомагнитни смущения с различна интензивност.

Специалистите алармират за необходимост от повишено внимание в дните с регистрирани мощни слънчеви изригвания.

Кога се очакват магнитните бури през юни

Геомагнитните смущения през месеца ще се развият в три основни вълни:

3-5 юни: Очаква се слаба магнитна буря. В началото на работната седмица са възможни апатия, леко понижаване на настроението и по-бърза умора.

11-13 юни: Прогнозира се магнитна буря със средна сила. Тя ще окаже умерено въздействие върху кръвното нанягане, общия тонус на организма и качеството на съня.

22-24 юни: Ще се развие силна магнитна буря. Този период се очертава като пик на слънчевата активност за месеца и съвпада с лятното слънцестоене, носейки риск от смущения в навигационните системи и силно главоболие.

Какво представлява магнитната буря

Магнитните бури представляват нарушения в магнитното поле на Земята, предизвикани от взаимодействието на планетата със заредени частици от Слънцето, предава ua.news. Мощните слънчеви изригвания изхвърлят в Космоса огромно количество плазма и енергийни частици, които достигат земната атмосфера в рамките на един до три дни. Когато този поток влезе в контакт с земната магнитосфера, възникват колебания, известни като геомагнитни бури, чиято продължителност варира от няколко часа до няколко денонощие.

Как влияят магнитните бури на хората

Геомагнитните аномалии влияят негативно на човешкия организъм, като симптомите се усещат по-силно през горещите летни дни, особено при хората със сърдечносъдови заболявания или изразена метеочувствителност. Сред основните оплаквания са силно главоболие или внезапни мигрени, повишена тревожност, раздразнителност и резки промени в настроението. Често се наблюдават и нарушения на съня, включително безсъние или прекомерна сънливост, както и болки в ставите, мускулен дискомфорт и обща отпадналост.

Какви проблеми могат да създадат за техниката

По-силните магнитни бури, класифицирани от клас G3 до G5, оказват влияние и върху технологичната инфраструктура на Земята. Възможните последствия включват сериозни смущения в работата на комуникационните спътници, както и грешки и прекъсвания в GPS навигацията. В допълнение могат да възникнат колебания в електропреносните мрежи и временно влошаване на комуникационните сигнали и мобилния интернет.

Как да намалим влиянието на магнитните бури

Специалистите препоръчват няколко лесни мерки за ограничаване на негативния ефект върху организма: