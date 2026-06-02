Вчера се навършиха 100 години от рождението на Мерилин Монро. Монро е родена като Норма Джийн Мортънсън в Окръжна болница в Лос Анджелис на 1 юни 1926 г. По този повод българският поп фолк изпълнител Азис написа следното:

На 1-ви юни се навършват 100 години от раждането на Норма Джийн, известна по целия свят като Мерилин Монро. Първообразът на чалга културата по света. Красива, изрусена до бяло, силно гримирана, гола и мечтаеща за световна слава.

Най-първата корица на списание Playboy (Може би неслучайно точно до нея е и криптата на Хю Хефнър). Готова на всичко, за да бъде говорено за нея. Пластична операция, една от първите в Холивуд за намаляване на носа. Извършена незаконно и при ужасяващи условия.

Връзки със спортисти, продуценти, президенти. Побоища, скандали, субстанции и папараци. Съмнителни актьорски данни, но на кой му пука?! Всеки режисьор по онова време е искал Мерилин във филмите си.

Не е ли странно?! Познато ли ви е? В повечето си филми тя играе най- често себе си. Красива с убийствена походка. Тя завладя целия свят и накара всички момичета на планетата да искат да приличат на нея. Всички мъже по света оставаха със отворена уста при всяка нейна поява.

Обожавам я! За това отидох и занесох цветя на нейния гроб във Westwood Village Memorial Park в квартал Уестууд, Лос Анджелис, Калифорния. Снимах се до нейната крипта и си поприказвах мислено с нея.

Благодарих й за всичко, което е оставила на нас. Благодарих и за музата, очната линия и яркочервените устни. Мерилин, винаги ще те нося в сърцето си.