Главният герой от третия сезон на риалити формата "Ергенът“ Алек Младенов официално премина на нов етап в живота си, след като сключи брак със своята половинка Царина. Младоженците си казаха голямото "да“ по време на тържествена церемония, споделена в социалните мрежи.

Видеото, публикувано в Instagram, показва в детайли как новото семейство отбелязва важния момент в компанията на своите най-близки приятели и роднини, изпълнен с много общо веселие и радост. Макар до този момент Алек и избраницата му да не коментират публично личните си отношения, любовната им история вече е официално скрепена с подпис.

Тайната бременност и новата роля на баща

Официалната стъпка към брака идва след друго голямо събитие за двойката, от лятото на 2025 година, когато двамата станаха родители на момиченце. Тогава щастливата новина за раждането на детето първоначално беше пазена в пълна тайна от медийното пространство, като вълната от поздравления за младото семейство дойде на малко по-късен етап.

Скандалният финал и равносметката след предаването

Решението на Александър Младенов на финала на телевизионното шоу предизвика невиждан дотогава обществен отзвук и остана в историята като един от най-обсъжданите моменти на малкия екран. Вместо да избере едно от двете достигнали до финал момичета, той направи изненадващ ход и отказа да продължи отношения с която и да е от тях, съобщавайки мотивите си чрез дистанционно видео обръщение.

Постъпката му тогава отпуши вълна от негативни коментари в интернет мрежата, където потребителите го критикуваха, че е подвел участничките в риалитито. Две години след тези събития Алек Младенов вече е оставил миналото зад гърба си, като днес е щастливо обвързан, семеен мъж и родител.