|Ергенът Алек стана баща
Двамата споделиха за новата си роля на родители, но не спряха и да се обсипват с комплименти и да заявяват щастието си от съвместния си живот.
Любов и приятелство в един човек
"Трудно ми е да намеря всички думи, с които да опиша човека до мен", говори Алек с вълнение за любовта си към майката на детето си. Той определи Царина като "палитра от всичко най-хубаво, което бих искал да срещна в живота си". "За мен тя е уникална дама. Личностните ѝ качества са безброй."
Според Алек неговата половинка успява да направи всяко място уютно, красиво и спокойно с присъствието си. "Усмивките и смеха. Но и малките дразнения, които си подаваме помежду си, защото ние без това не можем да живеем", коментира той с усмивка за връзката, която има с Царина и отношенията помежду им.
"За мен тя е истинска жена, партньор, другар, момиче... Просто съм най-щастливият мъж на света благодарение на нея."
Царина също не спести комплиментите си към Алек. Русокосата любимка на Младенов уточни: "Мисля, че е крайно време всички да разберат, че аз не съм Маги", както често са мислили за нея хората след края на романтичния риалити формат.
"Алек не е ергенът вече... Това е моето другарче. Той е това, което никога не съм мислила, че ще срещна. Това е моята любов. Надявам се, че и на 150 години да сме все така шашави", каза Царина.
По време на разговора стана ясно, че те имат малка дъщеря, която на галени наричат Али.
