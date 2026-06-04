Мария Бакалова е българска актриса, най-известна с филма "Борат 2“. За ролята на Тутар Сагдиев получава номинация за "Оскар“, БАФТА и "Златен глобус“ и става първата българка, номинирана за престижните отличия.

Бакалова е родена на 4 юни 1996 г. в Бургас. Като дете взема уроци по пеене и флейта. Впоследствие учи в Националното училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров“ в Бургас, специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ и втора специалност "Флейта“.

През 2019 г. завършва НАТФИЗ в София в класа на проф. Иван Добчев. На сцената на Драматичния театър в Пловдив играе в "Опасни връзки“ на режисьора Константин Еленков – мадам дьо Турвел и Сесил Воланж.

През 2021 г. Бакалова е удостоена с почетен "Аскеер“ за "посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда“.

Дебютът ѝ е в тийнейджърския "XIIa“ през 2017 г. След това се снима в "Трансгресия“ – за ролята си печели наградата за най-добра актриса на фестивала за алтернативно кино "Алт ФФ“ в Торонто през 2018 г. и получава номинация на "Куин Пам Интернешънъл Филм Фестивал“, и в "Бащата“, спечелил голямата награда на кинофестивалите в Карлови Вари (2019) и Триест (2020). Участва и в няколко епизода на онлайн сериала "Типично“.

Добива популярност с ролята си на Тутар Сагдиев, дъщеря на казахстанския репортер Борат Сагдиев, в комедията "Борат 2“. Предизвиква сензация със сцената, в която взема интервю в интимна обстановка от републиканеца и бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани. Играта на Бакалова е високо оценена от критиците: списание "Ай Джи Ен“ я нарича "фантастична находка“, а Джъстин Чанг, кинокритик на "Ел Ей Таймс“, обявява изпълнението ѝ за "страхотно“.

През 2021 г. играе в "Жените наистина плачат“ на Весела Казакова в ролята на Соня. Премиерата на филма е на Филмовия фестивал в Кан в категорията "Особен поглед“.

Бакалова участва в новия филм на Джъд Апатоу "The Bubble“ редом до Карън Гилън и Педро Паскал, който разказва за група актьори, опитващи се да заснемат филм в коронавирусната пандемия.

През 2023 г. озвучава кучето Космо в "Пазители на Галактиката: Трета част“. През 2025 г. озвучава Пигтейл в "Лошите момчета 2“.

Честит 30-и рожден ден на прекрасната Мария Бакалова!