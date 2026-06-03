Звездомир Керемидчиев, известен също като Звѐзди от "Ахат“, е български рок певец, музикант и композитор.

Роден е на 3 юни 1964 г. Първите музикални увлечения на Звезди са още от трети клас. В средното училище по авиотранспорт се запалва по "Дийп Пърпъл“ и "Блек Сабат“. В казармата се запознава с Денис Ризов, с когото по-късно ще е заедно в група "Ахат“. Малко преди да отбие военната си служба, Звезди се записва в естрадния факултет на консерваторията.

Първоначално Звезди и Денис са членове на групите "Оазис“ и "Саунд“, където свирят до 1986 г. Няколко месеца след това Антоан Хадад кани Звезди в "Ахат“. Големият успех на групата идва с албума "Походът“, издаден през 1989 г. Продуцент на плочата е Петър Гюзелев, а в хитове се превръщат песните "Черната овца“ (избрана за най-добра българска рок песен от слушателите на БГ Радио), "Земя на слепци“, "Брадвата“ и други. В началото на 90-те години "Ахат“ се разпада, а няколко години по-късно се сформира отново и издава англоезичен албум в САЩ.

През 1999 певецът основава "група Аналгин“. С нея издава 2 албума – "7 рани, 7 кръста“ (2000) и Re-nalgin (2002). "Аналгин“ обаче не постига успеха на "Ахат“ и се разпада през 2004 г. Групата е активна отново от 2009 г. в обновен състав и свири основно в клубове.

От 2010 г. Звезди е водещ на радио предаването "Моят метъл свят“, което се излъчва всеки четвъртък от 22:00 до 00:00 ч. по радио Z-Rock. През 2025 г. участва в тринадесетия сезон на "Като две капки вода“.

Честит 62-ри рожден ден на големия Звезди!