Влюбените актьори Александра Лашкова и Даниел Върбанов вдигнаха щур купон в столично заведение изминалата събота, за да отпразнуват официалния си годеж в компанията на най-близките си приятели. Специалната вечер бе изпълнена с много любов, танци и шампанско, а празненството продължи с бързи темпове до ранни зори.

На дансинга се събраха множество млади таланти и артисти.

Известни гости и звездни присъствия на дансинга

Събитието събра широк кръг от популярни личности, сред които певицата Маги Джанаварова и актрисите Алена Вергова, Христина Тодорова, Мартина Пенева и Жаклин Даскалова от телевизионния сериал "Вяра, Надежда, Любов". Сред присъстващите бяха също голяма част от младите актьори, участвали в кастинга за биографичния филм за Христо Стоичков, където Даниел бе сред финалистите. Завидни танцови умения по време на купона показа Йордан Цолов, а вниманието привлякоха още Петър Петров-Перо заедно с половинката си Мина Каукова от филма "Гунди - Легенда за любовта", Екатерина Лазаревска, Марин Рангелов, Калоян Труфонов от проекта "Мамник", както и Спас Сарачинов – синът на Ирина Тенчева.

Визията на бъдещата булка и годежен десерт

За празничната вечер Александра Лашкова бе заложила на нежна визия изцяло в бяло, съчетаваща семпъл потник и дълга ефирна пола, която се развяваше по време на танците с годеника ѝ. Много усмивки и настроение сред присъстващите предизвика и огромно тирамису със специален надпис, известяващ, че двамата с Дани вече са официално сгодени, като красивата актриса похапваше от десерта директно с лъжичка.

Историята на една студентска любов

Любовната история между двамата чаровни артисти води началото си още от студентските години в НАТФИЗ, където учат в един клас под ръководството на проф. Атанас Атанасов. Искрата между тях пламва бързо и от 2021 година те са напълно неразделни както на театралната сцена, така и в реалния живот. Самото предложение за брак се случи по изключително емоционален начин на финала на шоуто "Като две капки вода" през май миналата година пред десетки хиляди зрители на стадион "Васил Левски". Тогава Даниел падна на колене пред любимата си с думите: "Единственият човек, с когото искам да се прибирам вкъщи, си ти. Александра, ще се омъжиш ли за мен?", на което развълнуваната актриса отвърна с категоричното: "Хиляди пъти да".

Подготовка за предстоящата сватба

След годежното парти двойката вече насочва усилията си към подготовката на самата сватба, макар да признават, че организирането на голямото събитие се оказва далеч по-сложно от първоначалните им очаквания. Върбанов сподели пред "България Днес", че всичко трябва да бъде прекрасно и внимателно изпипано, а не претупано. Лашкова също потвърди, че има високи изисквания към големия ден, но допълни с усмивка, че планират сватбата с бързи темпове, а Даниел е годеник мечта и се съгласява с абсолютно всичко.

Успехи в професионален план

Успоредно с щастливите събития в личния живот, кариерата на Даниел Върбанов също се развива стремително нагоре. След сериозния си успех в ролята на Баян в историческата драма "Войната на буквите", младият актьор получи роля и в американския библейски сериал "Вярващите", сниман на терен в Италия, където си партнира със световни звезди. На родното си място той се превъплъщава в образа на бившия легионер с труден характер Васо в драматичния сериал на Би Ти Ви "Вяра, Надежда, Любов". Самият актьор е напълно убеден, че когато човек е истински влюбен, той е вдъхновен, а това носи само позитиви и помага на професията.