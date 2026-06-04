Спас Русев е от Перник, роден е на 4 юни 1954 г. От 1991 г. живее в Лондон, но голяма част от бизнес интересите му са свързани с България. Между 1991 и 1992 г. е съветник на президента Желю Желев.

Името му се свързва, както с първите българи забогатели веднага след падането на комунизма, така и с правителството на НДСВ, начело със Симеон Сакскобургготски и по-специално с дошлия от Лондон финансов министър – Милен Велчев.

Твърди се, че е един от топ 5 на най-богатите българи. Русев е съосновател и председател на борда на директорите на една от най-успешните български ИТ компании - "Tелелинк" ЕАД. Председател е и на "Либерис Медиа Груп България".

С името на Спас Русев се свързват множество големи приватизационни сделки и придобивания от по-новата българска история. Той съветва водещи компании при стъпването им на български пазар, като американската Motorola, швейцарската Electrowatt и гръцката Intralot.

През 2012 г. Русев купува хотел "Радисън Блу" в центъра на София, а през 2013 г. придобива и столичния "Хилтън" за 24 млн. евро. В свое публично изказване бизнесменът заявява: "Мога да се обадя на който и да е политик в България".