Анджелѝна Джоли е американска актриса от френски произход, кинорежисьорка, филмова продуцентка.

Известна е с активната си позиция и благотворителните си акции по ред наболели хуманитарни въпроси (например образованието и изхранването в Африка). От 2001 г. е пратеник на добра воля на Агенцията за бежанците на ООН. Носител на Оскар за филма "Луди години“, на три Златни глобуса и други награди. До есента на 2016 г. живее с актьора Брад Пит, за когото се омъжва през 2014 г. и с когото има шест деца, от които три осиновени. През 2009, 2011 и 2013 г. според списание Forbes Джоли е най-високо платената актриса в Холивуд.

В периода 1997 – 2000 г. прави големия си пробив в киното с филми като "Джия“, "Колекционерът“, "Луди години“, "Да изчезнеш за 60 секунди“. За касово най-успешни се смятат последвалите две части на "Похитители на гробници“ (Tomb Raider), в които играе героинята от едноименната компютърна игра, Лара Крофт.

Анджелина е родена на 4 юни 1975 г. в Лос Анджелис, Калифорния, в семейството на американския актьор Джон Войт и френската актриса Маршелин Бертран. Кръстниците ѝ са също актьори – Жаклин Бисет и Максимилиан Шел.

Родителите ѝ се развеждат, когато е на година. Живее с брат си при майка си. Има трудно и бедно детство. Първите ѝ изпълнения на театрална сцена са, когато на 11 години постъпва за две години в школата за театър и кино на Лий Страсбърг в Лос Анджелис. През ученическите си години в Beverly Hills High School се чувства аутсайдер заради нестандартния си външен вид, навика си да се облича с дрехи втора употреба и слабото си тяло.

Джоли преживява епизоди на самоубийствена депресия през тийнейджърските си години, а също и в началото на двадесетте си години. Тя се чувства изолирана в гимназията сред децата на някои от най-богатите семейства в района, докато с майка си оцеляват с доста по-скромен доход. Съучениците я дразнели по повод на това, че е изключително слаба и носи очила и метални скоби за корекция на зъбите. Било ѝ е трудно да се свързва емоционално с други хора.

По-късно Джоли признава, че се чувствала силно потисната и нещастна, смятала, че е безполезна и в резултат започва да се самонаранява, като се е порязвала с остър нож. Започва също да експериментира с наркотици; казва, че на 20-годишна възраст вече е опитала "всички възможни наркотици“, включително хероин. На тази възраст Анджелина се облича само с черни дрехи, боядисва косите си червени и по собствените ѝ признания се ненавиждала.