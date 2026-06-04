Дъщерята на незабравимата българска актриса Емилия Радева – Катерина, отбеляза три години от нейната кончина с дълбоко емоционални думи в социалните мрежи. Великият образ на родната сцена и екран, известна като "Ледената кралица на българския театър“, си отиде от този свят на 11 май 2023 г., само дни преди да навърши 91 години.

За трогателното семейно възпоменание и малко известните драматични моменти от биографията на голямата актриса информира Plovdiv24.bg. Нейната наследница сподели обща снимка и призна, че загубата на майка ѝ продължава да бъде болезнена.

Болезнени спомени и детство в немотия

Зад достолепното и аристократично излъчване на Емилия Радева се крие трудно детство, преминало в крайна бедност в град Радомир. Тя губи майка си едва на 5-годишна възраст поради отравяне на кръвта. Баща ѝ, който е обущар, остава вдовец на 42 години с четири деца на ръце, след като първото им братче умира в ранна възраст след имунизация. Поради липсата на майчина фигура, грижите за малката Емилия поема нейната 15-годишна голяма сестра, която тя описва като ангел. Семейството живее в постоянни лишения – бъдещата звезда износва старите дрехи и обувки на сестрите си, като в скъсаните подметки слагат вестници и парцали, за да не влиза вода. Налагало се е дори сама да си шие дрехи от вълнен месал за хляб или от кенарен чаршаф.

Пътят към голямата сцена и софийските изпитания

Въпреки суровото ежедневие, Емилия Радева бяга от немотията чрез въображението си, правейки си куклен театър от кутии за обувки и мечтаейки за екрана. По-късно заминава за София, където учи във френския колеж и живее при заможни роднини, които обаче я третират като слугинче. В гимназията тя седи на един чин зад Елка Константинова, която впоследствие заема поста министър на културата в периода 1991–1992 г. Емилия Радева усеща силно социалното неравенство, но успява да спечели конкурс в Театралното училище и получава Сарафовска стипендия, явявайки се с чужди дрехи. Първите си хонорари като млада актриса тя не изразходва за лукс или бижута, а ги дава на баща си, за да купят чувал с брашно и храна.

Вечното наследство на Ледената кралица

След завършването на ВИТИЗ творческият път на Емилия Радева се развива бързо и обхваща повече от шест десетилетия, изпълнени с над сто роли в театъра, киното и телевизията. Тя остава в паметта на публиката със своя безкомпромисен професионализъм и роли в златни български филми като "Иконостасът“, "Снаха“, "Ребро Адамово“, "Татул“ и "Дом за нашите деца“. За своите високи постижения актрисата е удостоена със званието "Народен артист“ и престижната награда "Аскеер“ за цялостно творчество.