Джонатан Ангелов е успешен френски предприемач от български произход, роден в България и израснал в Париж. Той е съосновател на технологичния гигант Aircall и наскоро издаде автобиографичната си книга "Нищо за губене“, проследяваща невероятния му път от трудното детство до това да стане мултимилионер.

Същност на Aircall

"Опитвай, опитвай и опитвай отново“ - това е житейското, бизнес и инвестиционно кредо на Джонатан. Неговият път е далеч от стандартния - тръгва от изключително скромно начало, инвестира в недвижими имоти още като студент, а по-късно изгражда и успешно излиза от компания със статут на "Кентавър“ (бизнес с над 100 милиона долара годишни приходи).

Aircall предоставя облачна телефонна система и платформа за кол центрове. Тя е създадена през 2014 г. в Париж и е един от технологичните "еднорози“ (компании с пазарна оценка над 1 милиард долара). Компанията премахва нуждата от физически телефонни апарати, кабели и сложен хардуер в офиса. Всичко става изцяло през интернет чрез софтуер (приложение за компютър, телефон или браузър). Платформата е създадена основно за нуждите на екипи по продажби (Sales) и обслужване на клиенти (Support) в малки, средни и големи компании.

Системата се свързва директно с над 100 популярни бизнес инструмента като Salesforce, HubSpot, Zendesk, Intercom, Slack и др. Когато клиент се обади, на екрана на служителя веднага излиза неговото досие, история на покупките или предишни оплаквания, а самият разговор се записва автоматично в клиентската база данни (CRM).

Днес предприемачът споделя откровено пред медиите за предизвикателствата по пътя с Aircall, живота след голямата сделка и уроците, които иска да предаде на младите основатели на компании.

Роден съм от майка имигрантка от България и неизвестен баща. Израснах в парижкия квартал "Богрьонел" до деня, в който всичко се срина. Майка ми беше измамена, изпадна в депресия, отдаде се на алкохолизма и загуби всичко. Попаднах в системата за закрила на детето. Чувствах се различен и именно това се превърна в моето предимство. По някакъв начин този труден живот в детството ме направи изключително силен и амбициозен - развих ясна представа какво искам да постигна и как да го направя. споделя откровено Джонатан Ангелов

Предизвикателствата

Пътят му с Aircall първоначално е изпълнен с препятствия, особено в сферата на телекомуникациите. В началото подценяв сложността на интегрирането на софтуер с телекомуникационна инфраструктура. За разлика от стандартното софтуерно разработване, съчетаването на софтуер с телеком услуги крие специфични предизвикателства. Безпрепятствената комуникация между софтуера и мрежите е от критично значение за успеха на неговия продукт. Например, хич не е лесно да гарантира, че разговорите, направени през интернет към GSM мрежи, ще работят безупречно.

През първите четири години на Aircall –от създаването на компанията до около 2018 г. фокусът му е насочен основно към разрешаването на тези технически спънки. Въпреки че отчита светкавичен растеж и до 2018 г. достигнахме над 20 милиона долара годишни приходи, функционалността на продукта ни не отговаряше на очакванията на клиентите. Това довежда до сериозно недоволство сред тях, което беше огромен повод за притеснение за нас като основатели и мениджъри.

Трябва да се изправи очи в очи с проблемите с качеството. Отделът му за поддръжка на клиенти е засипан от оплаквания, търговският ни екип се бореше с негативизма на потребителите, а техническият екип постоянно гаси пожари. Вътрешно преживява истински кошмар, въпреки че отстрани изглежда изключително успешни.

Беше като да наливаш вода в чаша с дупка на дъното. Затова в един момент взехме трудното решение временно да спрем продажбите за няколко седмици. Това беше повратна точка. Спряхме, за да насочим всичките си ресурси изцяло към отстраняването на недостатъците на продукта. Клиентите ни обичаха самата концепция, въпреки че бяха разочаровани от изпълнението ѝ. Затова трябваше да изравним идеята с реалността и да я накараме да проработи. споделя Ангелов

Благодарение на неуморната отдаденост на целия му екип, който по това време вече наброява около 70 души, до 2018 г. успя да разреши повечето проблеми. Това отбеляза нов етап за Aircall. Възобновва продажбите с нова увереност и компанията навлезе във фаза на хиперрастеж.

Преодоляването на тези предизвикателства обаче не се ограничи само до отстраняването на техническите дефекти – то изискваше фундаментално преструктуриране на подхода ни. Дадохме приоритет на изграждането на стабилен търговски отдел с ясен фокус върху удовлетвореността на клиентите. Всяко звено в него – от представителите по развитие на бизнеса до мениджърите за работа с клиенти – беше детайлно структурирано и попълнено с топ таланти. Този стремеж към съвършенство на всяка позиция ни позволи да продаваме с висока скорост, гарантирайки щастливи клиенти. допълва Джонатан Ангелов

Освен това първоначалната му цел просто да опрости телефонните системи еволюира в много по-мащабна визия - да направи така, че тези системи да носят реална добавена стойност за екипите по продажби и поддръжка. Постига го, като интегрира телефона безпроблемно с инструментите, които компаниите вече използват.

От 6 квадратни метра до имотната империя

Освен в технологичния сектор, Джонатан показва завидни предприемачески качества и на имотния пазар. Още като студент той разбира, че има право на студентски заем. Разполага с 10 000 евро лични спестявания, а банката му отпуска още 20 000 евро. С тези средства той купува малка стая от около 6 кв. м в Париж и я дава под наем за 500 евро. Насочвайки се към други банкови институции със същия модел, той успява последователно да закупи около 10 имота.

"Всеки месец имах чист доход от около 5 000 – 6 000 евро. Всичко стана с много работа, инвестирах интелигентно в имоти. Сега купувам цели сгради и хотели в Париж, а може би един ден ще инвестирам и в България“, споделя милионерът.

В джоба си Джонатан винаги носи ключ. Символиката зад това е дълбоко лична: "Цял живот нямах собствен ключ до 18-годишна възраст. Когато живееш в приемни семейства и домове, нямаш ключ - звъниш на вратата и чакаш да ти отворят. Когато на 19 години си взех личен дом, си сложих ключа в джоба. Вече 30 години не съм губил ключ. За мен е важно да имам дом.“

Днес за Джонатан Ангелов работят около 850 души в офисите му в едни от най-големите световни мегаполиси - Лондон, Ню Йорк, Сидни, Сан Франциско, както и в Германия.

"България за мен е моята държава“

Джонатан не пропуска да подчертае и силната си връзка с родината. Въпреки че е израснал в Париж, той гордо заявява, че е българин: