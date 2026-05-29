Дженифър Лопес е категорична, никога не се е чувствала по-добре. В интервю от май 2026 г. в шоуто на Джими Кимъл звездата заяви, че се наслаждава на живота си сама и няма намерение да го променя, повече от година след като приключи бракът ѝ с Бен Афлек. "Аз съм сама. Трябваше да го направя по-рано", пошегува се певицата. "Правех всичко погрешно."

Коментарът дойде, след като Кимъл на шега я попита дали би участвала в риалити формата The Bachelorette. Лопес отказа без колебание: "Не. Луд ли си? Няма да направя нищо, което да развали това, което чувствам в момента. Фантастично е, обожавам го." Думите й затвориха един бурен любовен етап, който държа световните медии в напрежение повече от две десетилетия.

Историята с Бен Афлек - от розов диамант до развод

Романсът между Лопес и Афлек е сред най-разпознаваемите в Холивуд. Двамата се сгодиха за първи път в началото на 2000-те, но отложиха планираната сватба и се разделиха през 2004 г. на фона на огромния обществен интерес. Историята обаче имаше неочаквано продължение.

Над 17 години по-късно двойката се събра отново през 2021 г. и се венча в Лас Вегас през юли 2022 г. Този път приказката се оказа кратка. Лопес подаде молба за развод на 20 август 2024 г., точно на втората годишнина от сватбената им церемония в Джорджия. Съдия от Висшия съд в Лос Анджелис одобри споразумението на 6 януари 2025 г., а разводът влезе в сила на 21 февруари същата година.

"Свободна съм" - новата глава в живота на певицата

След раздялата Лопес говори открито за личната си трансформация. В по-ранно интервю тя описа сегашния период като "щастлива ера" и сподели, че за първи път в живота си се чувства свободна и независима. "Чувствам, че съм сама, на своя глава. И това е наистина добро усещане", призна звездата.

Тази нагласа личи и в професионалния й живот. Лопес стартира ново шоу в Лас Вегас, а изявите й показват артистка, фокусирана върху себе си и децата си. Самокритичната й забележка пред Кимъл, че "е правела всичко погрешно", прозвуча по-скоро като освобождаване, отколкото като съжаление.

Богата на любов биография

Любовният път на Лопес е низ от истории, превърнали се в част от поп културата. През годините певицата се влюбваше, ставаше майка и на моменти оформяше една от най-обсъжданите двойки в Холивуд. Въпреки усилията ѝ да пази личния си живот възможно най-дискретен, феновете научаваха все повече за миналите ѝ връзки на различни етапи от кариерата ѝ.

Сега, на 56 години, изпълнителката изглежда е намерила баланс, който не търси външно потвърждение. Посланието й е простичко и недвусмислено: този път изборът да бъде сама е съзнателен, и я прави щастлива.