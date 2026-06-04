Популярният актьор и продуцент Любо Нейков очаква първото си внуче. Неговата племенница Инна, която той отглежда като собствена дъщеря, е бременна. Щастливата новина бързо се превърна в най-коментираната тема сред близките и приятелите на известната фамилия.

Мечтата за дете вече е факт

Бъдещата майка и дългогодишният ѝ партньор Евгени са на седмото небе от щастие. Двамата отдавна мечтаели за наследник, а днес младата жена вече е в трескава подготовка за най-важната роля в живота си. Близки до семейството споделят, че Инна вече избира всичко, необходимо за бебето.

Силната връзка между чичо и племенница

Инна е дъщеря на покойния брат на Любо Нейков – Цветан, който почина внезапно от инфаркт преди 12 години. Тогава едва 16-годишното момиче остава без баща, а актьорът я прибира под крилото си и става неин официален настойник в Червен бряг.

Чичо много ми помогна, но не обича да се говори за това, споделяше преди години Инна, която винаги е наричала актьора свой "втори баща".

От студентка до уважаван професионалист

Благодарение на подкрепата на своя чичо, Инна завършва успешно Медицинския университет в София. Днес красивата брюнетка е сред най-уважаваните акушерки в столичната болница "Майчин дом". Покрай хуманната си професия тя прави и кратки стъпки в телевизията.

В личен план Инна и половинката ѝ Евгени са заедно още от тийнейджърските си години, пишат от HotArena. Двамата се сгодиха преди две години и вече живеят в свой собствен обзаведен дом, където с нетърпение очакват появата на първото си дете.