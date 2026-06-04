Популярната българска актриса Елена Атанасова, която спечели сърцата на зрителите с ролята си на Марияна в хитовия комедиен сериал "Ол инклузив", официално каза "Да"! Звездата се похвали с прекрасната новина лично в социалните мрежи, споделяйки със своите последователи един от най-вълнуващите и емоционални моменти в личния си живот, видя Plovdiv24.bg.

Един от важните дни в живота ми, лаконично, но много емоционално написа Елена към кадър, на който позира с красивото бижу на ръката си.

Нестандартно бижу за изискан вкус

Публикацията веднага предизвика лавина от реакции в интернет пространството. Колеги от актьорските среди и стотици фенове засипаха бъдещата булка с благопожелания за споделена любов, безкрайно щастие и съвместни мигове, изпълнени с разбирателство.

Освен самата новина, детайлът, който прикова вниманието на всички, бе самият годежен пръстен. Вместо да заложи на класическия и традиционен диамантен модел, Елена Атанасова е избрала изключително разчупено и нестандартно бижу. Ръката ѝ вече е украсена от голям син скъпоценен камък, нежно обрамчен с фини и деликатни декоративни елементи. Елегантният дизайн перфектно кореспондира с индивидуалния стил на актрисата, която винаги е демонстрирала изискан вкус и естествено, неподправено излъчване.

Готова за нова житейска роля

Елена Атанасова, която направи фурор и с превъплъщенията си на сцената на Сатиричния театър и в шоуто "Като две капки вода", сега е готова да изиграе и най-важната роля в реалния живот – тази на съпруга. Засега детайлите около самото предложение и самоличността на избраника ѝ все още да се пазят в тайна.