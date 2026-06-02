Певицата и телевизионна водеща Алекс Раева публикува емоционално послание след кончината на писателя и журналист Любен Дилов-син, с което отдаде почит на дългогодишния си приятел и разкри непознати моменти от тяхното приятелство.

В публикацията си Раева описва Дилов-син като човек с блестящ ум, неподражаемо чувство за хумор и способност да открива абсурда там, където останалите виждат единствено проблеми, информира Plovdiv24.bg.

"За мен беше приятел“

Алекс Раева разказва, че двамата са споделили безброй часове заедно както по време на гмуркания, така и извън тях.

По думите ѝ приятелството им е било изпълнено със смях, доверие, лични разговори и спомени, които ще останат завинаги с нея.

Беше човекът, с когото съм споделяла безброй часове под водата и още повече над нея. С теб сме се смели до сълзи, попадали сме в ситуации, които никой нормален човек не би повярвал, пише Раева.

Спомен за спасен живот

Най-силният момент в посланието ѝ е признанието, че Любен Дилов-син не само е оказал влияние върху живота ѝ като приятел, но и буквално е спасил живота ѝ по време на гмуркане.

Ти ме спаси от скуката, от посредствеността, от не едно лошо решение. А веднъж – съвсем буквално – ми спаси живота под водата. Малко хора могат да кажат това за свой приятел, споделя Алекс.

Раева не дава подробности за случилото се, но подчертава колко специално място е заемал Дилов-син в живота ѝ.

"Ще липсваш на всички нас“

В публикацията си тя изразява съболезнования към семейството и близките му, като отбелязва, че загубата ще бъде усетена далеч извън тесния кръг на приятелите му.

Според нея Любен Дилов-син ще липсва не само на близките си, но и на журналистиката, на дайвърската общност и на всички, които са имали шанса да го познават.

"До ново гмуркане, Любе“

Раева завършва посланието си с лично сбогуване, изпълнено с обич и признателност.

"До ново гмуркане, Любе!“, пише тя, като изразява надежда, че някой ден отново ще се срещнат и ще продължат разговорите, смеха и историите, които са споделяли през годините.

Припомняме, че общественикът, писател, журналист, създател на редица предавания "Ку-ку“, "Каналето“, "Хъшове“, "Шоуто на Слави“, почина днес - 2 юни, след около две седмици се лекуваше след прекаран тежък инфаркт.