Полицията във Враца откри близо половин килограм канабис, укрит в тайник в непосредствена близост до оградата на детска градина. До шокиращото разкритие се е стигнало след акция на служители от Областната дирекция на МВР, проведена вчера около 18:30 часа.

Хванаха тийнейджъра с амфетамин на улицата

Униформените спрели за проверка непълнолетно момче. У него полицаите намерили полиетиленов плик с около 2 грама бяло прахообразно вещество. При разпита пред служителите на реда, младежът признал, че прахът е амфетамин.

Тайниците до детската градина

В хода на последвалите беседи непълнолетният сам "пропял" и съобщил на полицаите, че крие големи количества канабис на тайно място. Той посочил предварително изграден тайник до оградата на детска градина, който се намирал на метри от мястото на проверката.

При претърсването криминалистите останали изненадани, откривайки на мястото:

Два пригодени тайника, вградени до оградата;

Около 500 грама суха листна маса (която при полевия тест реагирала на канабис);

Две електронни везни, готови за разпределяне на дози.

Последствията

Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа в Районното управление във Враца. По случая вече е образувано досъдебно производство, а събраните материали са докладвани по спешност на дежурен прокурор.