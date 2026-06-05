Жертвите от жестоката катастрофа между автобус от градския транспорт и два леки автомобила на столичната ул. "Челопешко шосе" станаха две, след като 31-годишен мъж почина в болница "ИСУЛ". Сигналът за тежкото пътнопроизшествие, при което на място загина един човек, а десетки други бяха ранени, е подаден в Спешна помощ в петък около 19:40 часа.

На мястото на трагедията веднага пристигнаха аварийни екипи, полиция, на място е кметът на София Васил Терзиев.

Една от колите

Втора жертва и състоянието на ранените

По информация на БНТ, втората жертва на произшествието е 31-годишен мъж, който е издъхнал в болница ИСУЛ вследствие на получена тежка политравма. В същото лечебно заведение са настанени и две 15-годишни деца, за чийто живот към момента няма опасност, както и водачът на катастрофиралия автобус. Припомняме, че при самия сблъсък на място загина 27-годишен мъж, който е пътувал в превозното средство на градския транспорт.

Преобърнатият автобус

Спасителна операция и хоспитализация в столицата

Непосредствено след получаването на сигнала, Центърът за спешна медицинска помощ е мобилизирал и изпратил на терен 10 линейки. Общо девет от пострадалите граждани са транспортирани и остават настанени в столични болници, като осем от тях се намират в изключително тежко състояние. Четирима от ранените са приети в УМБАЛ "Света Анна“, двама пациенти се лекуват във Военномедицинска академия (ВМА), двама са настанени в ИСУЛ, а един пострадал е изпратен към болница "Пирогов“.

Спасителните екипи

Причини за инцидента на "Челопешко шосе“

Кметът на София Васил Терзиев официално обяви, че общият брой на ранените при сблъсъка възлиза на 14 души. До тежкия инцидент се е стигнало, след като една от леките коли се е врязала с висока скорост в автобус по линия номер 119, докато превозното средство е изпълнявало маневра за ляв завой на пътното платно.