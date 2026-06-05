17-годишно момче беше откарано за преглед в болница след верижна катастрофа между три леки автомобила на 217-ия километър на автомагистрала "Тракия" в област Стара Загора. Произшествието е станало малко преди 16:00 часа в посока Бургас, като е предизвикало временно ограничение на трафика в района, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, информира Plovdiv24.bg. Пострадалият младеж е пътувал в едно от превозните средства, участвали в сблъсъка.

Трима шофьори и отрицателни проби за алкохол

По първоначални данни в инцидента участват три автомобила, зад чиито волани са водачи на 83, 66 и 51 години. Пристигналите на мястото екипи на полицията са тествали и шофьорите за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел отрицателни резултати и за тримата.

Ограничения в движението на местопроизшествието

На мястото на катастрофата веднага е изпратен полицейски екип, който да регулира преминаващия поток и да извърши оглед. Поради разпилените части на автомобилите при сблъсъка и обработката на произшествието, преминаването в този участък от магистралата временно се осъществява само в една лента, което налага повишено внимание от страна на пътуващите към морето шофьори.

Втори пътен инцидент в района в рамките на два дни

Това е поредното сериозно затруднение на движението в региона, след като само ден по-рано трафикът по главния път от Стара Загора към автомагистрала "Тракия" също беше блокиран. Пътната артерия, която осигурява и основната връзка в посока Димитровград, се наложи временно да провежда трафика двупосочно в една лента в района на птицекомбината и село Загоре.