Един човек загина, а най-малко 25 души са ранени при тежка катастрофа между три леки автомобила и автобус на градския транспорт на ул. "Челопешко шосе" в София. Произшествието е станало около 19:40 часа, като по първоначална информация до преобръщането на градския автобус се е стигнало след удар с лека кола.

На мястото на инцидента веднага са изпратени 10 спешни екипа, които работят на терен, информира Plovdiv24.bg. Медиците от Центъра за спешна медицинска помощ вече потвърдиха за една жертва вследствие на тежкия удар.

Критично състояние и прием в столични болници

Поне седем души от ранените са в изключително тежко състояние. Пострадалите са диагностицирани с политравми, фрактури и сериозни черепно-мозъчни травми. Спешните екипи са транспортирали ранените граждани към лечебните заведения УМБАЛ "Света Анна“, ВМА и ИСУЛ, където са настанени за неотложно лечение.

Блокирано движение и спасителна операция

Трафикът в района на инцидента е напълно преустановен. Движението по ул. "Челопешко шосе“ остава временно затворено и в двете посоки, докато специализираните екипи извършват оглед на местопроизшествието и приключат активните спасителни действия на терен.