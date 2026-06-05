Два пътни инцидента в различни участъци на автомагистрала "Тракия“ предизвикаха временни ограничения в движението в посока София и в посока Бургас. Пътна полиция регулира трафика в засегнатите райони, а водачите се призовават да шофират с повишено внимание.

Официалните данни от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) показват, че ситуацията на аутобана е динамична, като в единия от участъците пропускателната способност на пътя вече е нормализирана.

Възстановяване на трафика край Пазарджик

При първия инцидент, възникнал в района на км 55 на автомагистралата, екипите са приключили работа своевременно. Движението на превозни средства в тази секция, която се намира в посока към столицата София, вече е напълно възстановено и се осъществява без препятствия.

Ограничения в движението край Нова Загора

По-сложна остава обстановката при км 267 в платното по посока към Черноморието и град Бургас. Поради възникналото там пътнотранспортно произшествие, автомобилният поток временно е пренасочен и се осъществява единствено в изпреварващата лента.

Мерки за сигурност и регулиране на пътя

На мястото на инцидента при км 267 се намират екипи на "Пътна полиция“, които извършват непосредствено регулиране на преминаващите превозни средства. От Агенция "Пътна инфраструктура“ апелират към всички шофьори, които преминават по маршрута, да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да поддържат съобразена скорост.