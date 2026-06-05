Тежка катастрофа е станала на 174-тия километър на автомагистрала "Тракия" в посока от София към Стара Загора, където лек автомобил се е забил и е останал заклещен под тир. Сблъсъкът между превозните средства е възникнал в изпреварващата лента на пътното платно.

За тежкия инцидент на магистралата съобщават във фейсбук очевидци, информира Plovdiv24.bg. Според кадрите, качени в социалната мрежа материалните щети по леката кола са изключително сериозни.

Граждани оказват първа помощ

Ударът е бил изключително силен, в резултат на което лекият автомобил е напълно размазан и се намира под ремаркето на тежкотоварния камион. Към момента на заснемане на видеото от преминаващи граждани, на мястото на произшествието все още не са пристигнали екипи на полицията или пожарната. Други шофьори и пътуващи по трасето хора веднага са се притекли на помощ на пострадалите в смазаното превозно средство.

Към момента няма официални данни за броя на пострадалите и състоянието на участниците в тежкото ПТП. Не са ясни и причините, довели до удара.

Останалите автомобили преминават през аварийната лента, за да предотвратят голямо задръстване, каквото се очаква, тъй като средната и изпреварващата ленти са блокирани.

Преминаващите шофьори трябва да се въоръжат с много търпение.