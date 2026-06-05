Софийското "Челопешко шосе“ е напълно затворено след жестока челна катастрофа между градски автобус номер 119 и състезаващ се лек автомобил, отнела живота на един човек и ранила десетки други. Произшествието се е разиграло около 19:40 часа, като по първоначални данни вследствие на силния удар рейсът се е преобърнал странично на пътното платно.

Жестокият инцидент на столичния булевард предизвика незабавна мобилизация на спасителните служби. По информация от диспечера на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) до тежкия сблъсък се е стигнало, след като две леки коли са се състезавали по трасето, при което едната от тях се е врязала челно в автобуса, стопанисван от частен превозвач.

Десетки ранени и спешен прием в болници

Вследствие на сериозния удар на място е загинал 27-годишен мъж. Броят на ранените при мелето е около 25 души, като се съобщава и за най-малко 7 тежко пострадали граждани. Екипите на Спешна помощ са транспортирали и настанили ранените в четири от най-големите болнични заведения в столицата – "Пирогов", ИСУЛ, ВМА и УМБАЛ "Света Анна“.

Профил на пострадалите и характер на травмите

Сред хората с най-сериозни наранявания в лечебните заведения са двама мъже на възраст 32 и 33 години, които са диагностицирани с тежки черепно-мозъчни травми. Хоспитализиран е и 45-годишен гражданин, който е приет с множество сериозни политравми по тялото. Останалите тежко пострадали при инцидента на пътя са на възраст 40 и 46 години, като голяма част от приети в болниците пациенти са с фрактури, черепно-мозъчни и други комбинирани наранявания, информира БГНЕС. Спасителните действия и огледите на местопроизшествието продължават, а движението в района остава блокирано.