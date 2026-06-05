Екип на Спешна помощ транспортира две жени в болница в Стара Загора след тежкия сблъсък между лек автомобил и камион на 172-рия километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен днес в 19:19 часа, информираха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР-Стара Загора).

Подробности за възникналия инцидент на аутобана и състоянието на пострадалите лица, информира Plovdiv24.bg. На мястото на местопроизшествието веднага е изпратен полицейски екип, който да извърши оглед и да регулира трафика.

Детайли за участниците и първоначална информация

По първоначални данни в инцидента на пътя са участвали лек автомобил, зад чиито волан е била 46-годишна жена, и товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж. В леката кола е пътувала и друга жена, на възраст 50 години, която също е пострадала при удара.

Тестове за забранени вещества и вземане на проби

Пристигналите на мястото служители на полицията са тествали 52-годишния водач на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества с помощта на технически средства, като уредите са отчели отрицателни резултати. Поради тежкото ѝ здравословно състояние след сблъсъка, 46-годишната шофьорка на лекия автомобил не е изследвана на място на местопроизшествието, като за целта ще ѝ бъде взета кръвна проба за последващ медицински анализ.

Временни ограничения за трафика в района

Пострадалата водачка и нейната 50-годишна спътничка са настанение в лечебно заведение за оказване на медицинска помощ. Движението на превозни средства в района на 172-рия километър на автомагистрала "Тракия" временно е ограничено и се осъществява единствено в аварийната лента под контрола на намиращите се на терен полицейски служители.