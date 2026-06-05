Българските власти задействаха пълната правна процедура по екстрадицията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, който беше задържан в Сърбия след две години в неизвестност. Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова вече подписа официалното искане за връщането му у нас, където той е разследван за длъжностно присвояване в особено големи размери.

Заместник градският прокурор на София Десислава Петрова потвърди, че от българска страна са предприети всички законови стъпки, но окончателното решение е в ръцете на властите в Сърбия. Молбата за екстрадиция ще бъде изпратена до сръбската столица Белград в началото на следващата седмица чрез Министерството на правосъдието, като самото предаване на Мавродиев ще се извърши със съдействието на Интерпол.

Законовата процедура и нужните документи

Според Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, държавното обвинение трябва да предостави на Белград серия от задължителни писмени материали, които в момента се превеждат. Пакетът включва молба, данни за установяване на самоличността и гражданството на задържания, както и подробна информация за извършеното престъпление, правната му квалификация, давностните срокове и евентуалните нанесени щети. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че документите ще бъдат напълно готови до следващия вторник и ще заминат по официалния дипломатически канал за страни извън Европейския съюз.

Маршрутът на беглеца и подробности за ареста

По неофициална информация Стоян Мавродиев е пристигнал в Сърбия с полет на турските авиолинии, пътувайки по линията от Дубай през Истанбул до Белград. Той е бил задържан на сръбска територия на 3 юни в 19:30 часа за срок от 18 дни въз основа на обявеното му международно издирване. Бившият банкер се укриваше от правосъдието в продължение на две години.

Предисторията на разследването за милиони

Разследването срещу бившия шеф на ББР е свързано с отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Първоначалната теза на прокуратурата сочеше, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев да извърши престъплението, като част от сумата е отишла за дивиденти, а друга – за покриване на задължения на "ТЕЦ - Варна", свързана с Ахмед Доган. По това дело за кратко бе арестуван и самият Румен Гайтански, но тогавашният съдебен състав го освободи с мотив, че присвояването не е доказано, като от октомври 2024 година бизнесменът е на свобода под гаранция от 250 хиляди лева.

Политически отзвук и международни разговори

Новината за задържането предизвика сериозни реакции в кулоарите на парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев изрази голямо любопитство да чуе показанията на Мавродиев, като изрази усещане, че бившият банкер има какво да каже и може да насочи разследващите към разкриването на много други случаи. В казуса се включи и премиерът Румен Радев, който е провел разговори на държавно ниво по случая и е получил лични уверения от президента на Сърбия Александър Вучич, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към българската молба за екстрадиция.

Какво очаква Стоян Мавродиев в България

Пътят на бившия банкер обратно към родината зависи от решението на две съдебни инстанции в съседната ни държава – Висшия съд и Апелативния съд в Белград. Последната дума по закон има министърът на правосъдието на Сърбия, чието становище понякога може да се разграничи от това на магистратите. От прокуратурата уверяват, че ако Стоян Мавродиев бъде върнат у нас, той ще бъде задържан веднага за 72 часа, след което българският съд ще прецени дали да му наложи постоянна мярка "задържане под стража“.