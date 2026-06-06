Във връзка с тежкия пътен инцидент, възникнал в петък вечерта на столичната улица "Челопешко шосе", броят на смъртните случаи достигна трима души, а други пострадали остават с различни степени на наранявания, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че сигналът за тежкото пътнопроизшествие, при което на място загина един човек, а десетки други бяха ранени, е подаден в Спешна помощ в петък около 19:40 часа.

Държавното обвинение в лицето на Софийска градска прокуратура предприема действия за привличане на двамата водачи като обвиняеми за причиняване на смърт при условията на евентуален умисъл. Основната версия на разследването сочи провеждането на нерегламентирано състезание, при което превозните средства са се движили със скорост над 150 км/ч.

Към момента се извършват следствени действия, включително анализ на взетите кръвни и ДНК проби от участниците – двама братя в единия автомобил и трима мъже в другия. Прокуратурата ще удължи ареста на шофьорите до 72 часа и ще внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка "задържане под стража".