Вълна от гняв и остри реакции заляха социалните мрежи след черния петък в София, при който тежка катастрофа на "Челопешко шосе" отне живота на трима души. Докато разследващите органи все още изясняват точните причини за трагедията, граждани в голямата фейсбук група "Катастрофи в София" взеха правосъдието в свои ръце и разкриха самоличността на единия от водачите, участвали в инцидента, видя Plovdiv24.bg.

В групата бяха публикувани снимки и детайли за профила на предполагаемия шофьор, като постовете светкавично натрупаха стотици коментари и споделяния. Реакциите на потребителите варират от призиви за най-строги наказания до искания за коренна промяна в контрола по пътищата.

Какво се знае за инцидента до момента?

Жестокият сблъсък, който почерни столицата, стана в района на Челопечене. По първоначална информация ударът между автомобилите е бил толкова силен, че е довел до незабавната смърт на трима души, а на мястото бяха изпратени множество екипи на полицията, Спешна помощ и Пожарната, които трябваше да разрязват ламарините на превозните средства.

Основната версия, по която работят криминалистите, е свързана с:

Несъобразена или превишена скорост в участъка

Неправилно изпреварване или внезапно навлизане в лентата за насрещно движение

Взети са кръвни проби за алкохол и наркотици на оцелелите участници, като резултатите се очакват с висок обществен интерес

Граждански натиск срещу "войната по пътищата"

Самоинициативата на гражданите в интернет за пореден път показва огромното недоверие към институциите и усещането за липса на справедливост при тежки пътнотранспортни произшествия. Администраторите на столичните фейсбук групи призовават за спазване на добрия тон, но емоциите сред хората остават ескалирали.

Очаква се в рамките на деня от МВР и Прокуратурата да дадат официален брифинг с горещи детайли около самоличността на задържаните и повдигнатите обвинения.