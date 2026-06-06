Читателят ни Иван Сотиров се свърза с редакцията, за да ни разкаже за изключително неприятна ситуация, свързана с гастербайтери на магистралата и околовръстоното шосе на Пловдив. Опасната случка се е случила буквално минути преди огромната трагедия в Челопеч. Ето какво сподели той с редакцията на Plovdiv24.bg:

Ежедневно пътувам заради работата си по магистрала "Тракия", като наближи ли летния сезон косата ми се изправя. Причината са върволиците неадекватни на пътя гастербайтери, които буквално са обявили война на българските шофьори, които пък са зарязани от институциите сами да се оправят, споделя читателят ни.

Гастербайтерите са два вида, тотално неадекватни, които на кервани блокират изпреварващата лента, движейки се със 100-110 км./час или каращи изключително бързо и агресивно, без да се спазват никакви правила, изпреварвайки отвсякъде, продължава той.

Първият въпрос, който искам да задам на институциите, е плащат ли гастербайтерите глоби за средна скорост и по какъв механизъм? Смело мога да заявя, че те правилата за средна скорост не ги спазват, отправя своето питане г-н Сотиров.

"Вторият въпрос е, защо на тях им се позволява да шофират в България със затъмнени стъкла? Правилата само за шофьорите с българска регистрация ли важат?

Днес бях свидетел на изключително опасна ситуация, при която шофьор с белгийска регистрация почти стана причина за обръщане на пътнически автобус.

Въпросният господин, чийто автомобил и регистрационен номер ви изпращам, се движеше изключително агресивно и опасно по магистралата, а на излизане от аутобана, през входа на Пловдив, до Радиново, заобиколи автобуса и в последния момент се мушна между него и мантинелата, като принуди автобуса да завие рязко в дясно, за да избегне удара.

След това гастербайтера продължи агресивния си ход и по околовръстното на Пловдив.

Не деля брюкселските сервитьори и товарачи на такива, които се прибират в България или продължават към Турция. И двата типа се отличават с едно - карат коли под наем, за да се "покажат" като се приберат, изключително комплексирани и неграмотни са, което ги превръща в "бомби" на пътя, които гърмят всяко лято.