Читателят ни Иван Сотиров се свърза с редакцията, за да ни разкаже за изключително неприятна ситуация, свързана с гастербайтери на магистралата и околовръстоното шосе на Пловдив. Опасната случка се е случила буквално минути преди огромната трагедия в Челопеч. Ето какво сподели той с редакцията на Plovdiv24.bg:
"Вторият въпрос е, защо на тях им се позволява да шофират в България със затъмнени стъкла? Правилата само за шофьорите с българска регистрация ли важат?
Днес бях свидетел на изключително опасна ситуация, при която шофьор с белгийска регистрация почти стана причина за обръщане на пътнически автобус.
Въпросният господин, чийто автомобил и регистрационен номер ви изпращам, се движеше изключително агресивно и опасно по магистралата, а на излизане от аутобана, през входа на Пловдив, до Радиново, заобиколи автобуса и в последния момент се мушна между него и мантинелата, като принуди автобуса да завие рязко в дясно, за да избегне удара.
След това гастербайтера продължи агресивния си ход и по околовръстното на Пловдив.
Не деля брюкселските сервитьори и товарачи на такива, които се прибират в България или продължават към Турция. И двата типа се отличават с едно - карат коли под наем, за да се "покажат" като се приберат, изключително комплексирани и неграмотни са, което ги превръща в "бомби" на пътя, които гърмят всяко лято.
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