Софийската градска прокуратура излезе с тежки заключения след катастрофата в София, отнела живота на трима души. Държавното обвинение обяви, че ще повдигне обвинения за причиняване на смърт с евентуална умисъл срещу двамата водачи и ще настоява за най-тежката мярка - "задържане под стража", информира Plovdiv24.bg.

Заместник градският прокурор на София Ангел Кънев изнесе ключови детайли от разследването, които категорично сочат, че трагедията не е случаен инцидент, а резултат от престъпно поведение.

Единият автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в него. Ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи. На практика единствено професионалните им действия са дали възможност на пътниците да бъдат изведени, сподели зам.-градския прокурор пред bTV.

Официалните твърдения и доказателства на СГП:

Според прокуратурата доказателствата сочат, че вината е изцяло на водачите на двата леки автомобила. Те са се преследвали един друг със скорост над 150 км/ч, превръщайки пътя в състезателна писта.

Ударът от единия автомобил е бил толкова силен, че е преобърнал автобуса от градския транспорт, след което колата е пламнала вътре в него. Вторият автомобил се е разполовил на две след удар в стълб и спирка.

Прокурор Кънев бе категоричен, че шофьорът на автобуса е спазил всички правила на пътя и е направил всичко възможно да избегне удара, за да защити пътуващите 15 пътници.

Нарушители с чужди книжки и дебели досиета

Прокуратурата обърна специално внимание на профила на двамата задържани. Твърденията на разследващите разкриват системни нарушения:

И двамата шофьори са с едва една година опит зад волана, но са управлявали мощни автомобили.

Те не притежават български, а чешки свидетелства за правоуправление.

Лицата са добре известни на МВР и прокуратурата, като са наказвани многократно за превишена скорост и шофиране без книжка.

Проверка на парите и камерите

Ангел Кънев обяви, че СГП стартира пълна проверка на двамата мъже, която ще надхвърли рамките на самото пътно произшествие. Предстои да се изясни:

Произходът на средствата, с които младежите са придобили скъпите и мощни автомобили.

Тяхната история за криминални прояви.

Точната траектория и началната точка на гонката, което ще бъде установено чрез детайлен преглед на записите от охранителните камери в района.

От прокуратурата добавиха, че макар полевите тестове за алкохол и наркотици да са отрицателни, на всички участници са взети кръвни проби и ДНК материал за допълнителна експертиза. Обвинението ще предложи и официално награждаване на екипа пожарникари от "Кремиковци", чиято светкавична реакция е предотвратила пълното изгаряне на автобуса и е спасила десетки животи.