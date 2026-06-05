Софийският градски съд ще разгледа през идната седмица искането за официална регистрация на новата политическа партия "Прогресивна България“. Заявлението за вписване е подадено от нейния лидер Румен Радев на 19 май – точно месец след като политическата му формация спечели мнозинство на парламентарните избори, информира Plovdiv24.bg. Откритото заседание по делото е насрочено за вторник, 9 юни.

Срокове за решението на магистратите

Разглеждащият делото съдия Радостина Данаилова няма да обяви решението си веднага в съдебната зала. Според действащата нормативна уредба магистратите разполагат със законов срок от 14 дни след заседанието, в рамките на който трябва да се произнесат окончателно относно вписването на политическата сила в Регистъра на политическите партии.

Лидерските постове в новата структура

Председател на политическа партия "Прогресивна България“ е настоящият министър-председател Румен Радев. По време на проведеното учредително събрание членовете на формацията са избрали и състава на Контролния съвет, чието ръководство се поема от настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Предистория на партийния проект

Преди да се стигне до процедурата по регистрация на самостоятелна партия, представителите на настоящия премиер се явиха на изборите през април като коалиция. В нейното ядро влизаха три съществуващи формации:

"Политическо движение Социалдемократи“

"Социалдемократическа партия“

"Движение Нашият Народ“

Изисквания на Закона за политическите партии

Правната процедура изисква стриктно спазване на правилата за узаконяване на новия проект. Законът за политическите партии повелява, че в рамките на три месеца от момента на своето учредяване всяка нова партия трябва да събере минимум 2500 действителни индивидуални членове. След това легитимно избраният орган, който представлява формацията по устав, подава писмена молба до Софийския градски съд за официално вписване в държавния регистър.