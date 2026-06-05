Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви в парламента, че към момента няма отстранени служители на МВР, тъй като липсват преки доказателства те да са подпомагали укриването на прокурорския син Васил Михайлов. МВР обаче извършва вътрешни проверки и министърът обеща уволнения и дисциплинарни наказания, в случай че се докажат нарушения.

Цел на вътрешното разследване в МВР

Ръководството на министерството се опитва да установи дали в структурата на МВР се касае за неправомерен теч на информация към разследвани лица. Извън това проверяващите органи изследват дали има други данни за умишлено съдействие или за немарливо неизпълнение на служебните задължения от страна на полицейските служители.

Предистория и задържане на Васил Михайлов

Прокурорският син Васил Михайлов беше официално задържан от органите на реда на 22 май в столичния квартал "Свобода“.