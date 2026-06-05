Изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова опроверга изнесените от министъра на културата Евтим Милошев данни за финансовото състояние на двореца, като уточни, че огромната част от натрупаната загуба от над 48 млн. евро датира още от 2011 година. Тя подчерта, че под нейното двугодишно управление за 2024 и 2025 г. текущата загуба възлиза на 2,353 млн. евро и е резултат изцяло от разходите и амортизацията на огромния сграден фонд.

Във връзка с разразилия се финансов спор в културния сектор и представените отчети на търговското дружество Андрияна Петкова категорично заяви, че министерството разпространява манипулативни твърдения и за първи път министър си позволява да атакува институцията без предварителен диалог.

Сградата като основно финансово бреме

Огромната част от финансовите загуби на Двореца на културата произтичат от самата гигантска сграда, която е апортирана в капитала на дружеството и генерира постоянни амортизационни отчисления. Разходите за поддръжка на този мащабен сграден фонд са изключително високи, като по думите на Петкова авариите в него се случват на ежедневна база. НДК функционира като търговско дружество с принципал министъра на културата от 2011 г., като до края на 2023 г. натрупаният дефицит вече е възлизал на 48 564 000 евро, докато загубата конкретно за 2024 г. е едва 293 000 евро.

Ръст на средствата в сметките на дружеството

Настоящото ръководство отчита сериозен финансов напредък от момента, в който поема управлението на институцията. На 6 февруари 2024 г. в сметките на НДК е имало наличност от 7 млн. лева, докато към днешна дата те възлизат на около 16 млн. лева, което представлява увеличение от 120%. Членът на съвета на директорите Сашо Ганов също потвърди, че цитираните от министър Евтим Милошев цифри за общия дълг са верни, но интерпретацията им по отношение на сегашния екип е напълно неточна.

Успяхме да върнем културата в НДК с много усилия, след като предишното ръководство я беше занулило, допълни още Андрияна Петкова. Тя изтъкна, че голяма част от настоящите събития в Двореца на културата са изцяло финансово обезпечени, тъй като екипът осъзнава обществената и културна мисия на институцията.