Председателят на ДПС Делян Пеевски отстрани от длъжност областния председател на партията във Варна и бивш шеф на РИОСВ Ерджан Ебатин заради съмнения за връзка със скандалния случай на незаконно строителство. Решението идва след поредица от медийни публикации, свързващи партийния функционер с казуса в местността Баба Алино.

За взетите категорични мерки в политическата структура и за официалната позиция на централното ръководство съобщиха от пресцентъра на партията, информира Plovdiv24.bg.

Причините за отстраняването

Повод за радикалната мярка са изнесените в публичното пространство твърдения, че бившият директор на екоинспекцията Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи за незаконни строителни дейности във варненската местност Баба Алино. Председателят на партията посочва, че отстраняването от партийната позиция е необходимо, за да бъдат пресечени всякакви спекулации за евентуална връзка между този скандален случай и ДПС. Мярката ще остане в сила до пълното изясняване на фактическата ситуация около казуса.

Защита на името и крайно решение

Централното ръководство очаква отстраненият областен лидер да предприеме всички необходими действия, за да защити името си, както и да предостави пълна информация за фактите и обстоятелствата по случая. На базата на събраните данни и представените от Ебатин факти, Централното оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС ще се събере, за да вземе окончателното решение относно председателството на Областния съвет на ДПС-Варна.