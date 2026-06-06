Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването в служебното правителство на Андрей Гюров, е лицето с висша публична длъжност, което се сочи като участник в трансграничния канал за скъпоструващи лекарствени продукти, разследван от властите на Гърция, Германия и България. С тази непотвърдена информация разполага Plovdiv24.bg.

На 27 април 2026 г. публикувахме данните за разследването, без да оповестим името, въпреки че разполагахме с него. Тогава отправихме официални запитвания до Министерството на здравеопазването и до Прокуратурата с молба да потвърдят или отрекат самоличността на разследваното лице. Повече от месец по-късно отговор няма - нито потвърждение, нито опровержение. А въпросът е елементарен: ако Афенлиев не е разследван и не е замесен, защо институциите не изчистят името му с едно изречение?

Кой е Владимир Афенлиев

Афенлиев зае поста заместник-министър на здравеопазването в служебния кабинет на Андрей Гюров в началото на 2026 г. Назначението му беше съпроводено с публични въпроси още преди подписа заради данни за доставки на лекарствени продукти без доказан произход. През април той се оказа в центъра и на лекарствения скандал с цените в болничните аптеки, при който представената от него презентация се основаваше на грешни данни, включително твърдение за цена от 8 500 лв. на препарат в пловдивска болница, чиято реална стойност се оказа 850 лв.

Подчертаваме изрично: до официално потвърждение от компетентните органи Афенлиев се ползва от презумпцията за невиновност. Точно затова настояваме институциите най-после да отговорят.

Повече от месец институционално мълчание

Запитванията до Министерството на здравеопазването и до Прокуратурата бяха изпратени в края на април, по време на управлението на кабинета "Гюров". Оттогава нито една от двете институции не е намерила за нужно да отговори дали заместник-министър от действащото тогава правителство фигурира в международно разследване за фалшифицирани документи и лекарства без сертификат за качество, постъпвали в болнични аптеки. Мълчанието поражда само две възможни обяснения - или институциите не могат да установят елементарен факт за собствения си висш служител, или не желаят да го оповестят.

Какво показва разследването

Да припомним фактите, които публикувахме на 27 април. В рамките на оперативна работа на Дирекция "Икономическа полиция" към Гръцката полиция, с подкрепата на Подразделението за престъпления срещу общественото здраве и експертното съдействие на Националната организация по лекарствата (ΕΟΦ), са събрани значителни данни за функциониращ трансграничен канал, по който в гръцки и български болнични аптеки са постъпвали скъпоструващи лекарствени продукти.

По предварителни данни продуктите са регистрирани в Германия, но са доставяни без партиден сертификат за качество и без сертификат за освобождаване на партидата от Квалифицираното лице на производителя по смисъла на чл. 51 от Директива 2001/83/ЕО. Придружаващите документи - фактури, товарителници, приемателни протоколи и удостоверения за качество, се установяват като неистински.

В Гърция са извършени проверки и е иззета документация, а делото се води в отдела за икономически престъпления и престъпления против общественото здраве на гръцката прокуратура. Разследването се развива в посока престъпления против стопанството, против документната система и против общественото здраве, при възможна форма на участие в престъпна организация. Според събраните данни в схемата се сочи участие на българско лице, заемащо висша публична длъжност. Гръцките власти са предоставили всички налични материали на компетентните органи в София и Берлин за самостоятелни процесуално-следствени действия.

Задаваме същите въпроси отново

Институциите по време на управлението на кабинета "Гюров" не успяха да отговорят на елементарни въпроси повече от месец. Затова днес ги отправяме отново, към Министерството на здравеопазването и към Прокуратурата в сегашния им вид: Разследван ли е Владимир Афенлиев по трансграничния лекарствен канал? Той ли е лицето с висша публична длъжност, посочено от гръцките власти? И ако не е, защо никой не го заяви досега?

Очакваме отговорите в редакцията на Plovdiv24.bg и ще ги публикуваме без редакторска намеса.