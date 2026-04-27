До нас достигна информация за текущо разследване, в хода на което са извършени значителни процесуално-следствени действия във връзка с трансграничен канал за скъпоструващи лекарствени продукти.

Разследването продължава съвместно с компетентните органи на Република България и Република Германия.

В рамките на продължаваща оперативна работа на Дирекция "Икономическа полиция“ към Гръцката полиция, с подкрепата на Подразделението за престъпления срещу общественото здраве и експертното съдействие на Националната организация по лекарствата - ΕΟΦ, са събрани значителни данни за функциониращ трансграничен канал, по който в гръцки и български болнични аптеки са постъпвали скъпоструващи лекарствени продукти. Разследването е в активна фаза и се води съвместно с компетентните органи на Република Германия - държавата на формална регистрация на продуктите - и на Република България.

По предварителни данни лекарствените продукти са регистрирани в Република Германия, но са били доставяни без партиден сертификат за качество и без сертификат за освобождаване на партидата от страна на Квалифицираното лице на производителя по смисъла на чл. 51 от Директива 2001/83/ЕО.

Придружаващите документи (фактури, товарителници, протоколи за приемане и удостоверения за качество) се установяват като неистински. Изясняването на пълния обхват на схемата и установяването на всички участници продължава.

В рамките на координирани действия в Гърция са направени проверки и е иззета документация. Делото се води в Прокуратурата, Отдел за икономически престъпления и престъпления срещу общественото здраве.

Разследването е в активен ход; по-нататъшни процесуално-следствени действия предстоят.

Вече има и публикации в гръцките медии.

Към настоящия момент разследването се развива в посока установяване на престъпни деяния, осъществяващи състави на престъпления против стопанството, против документната система и против общественото здраве, при възможна форма на участие в престъпна организация.

Разследването има съществен трансграничен характер с участие на три държави-членки на ЕС: Република Германия - държава на формална регистрация на продуктите; Република България, в която според събраните данни в схемата се сочи участие на лице, заемащо висша публична длъжност и Република България. Гръцките власти подчертават, че от 01.01.2025 г., с пълноправното членство на Република България в Шенгенското пространство, контролът на лицата на вътрешните граници на Съюза е премахнат - обстоятелство, което не засяга действащия митнически и фармацевтичен надзор, но налага засилено секторно сътрудничество.

Гръцките власти са предоставили на компетентните български и германски органи всички налични данни за извършване на самостоятелни процесуално-следствени действия в рамките на правомощията им. Поради естеството на следствието, презумпцията за невинност и тайната на разследването, по-нататъшни данни за самоличността на участниците и за конкретните доказателствени материали не се оповестяват на този етап.

Разследването продължава.

От Plovdiv24.bg разполагаме с името на въпросния зам.-здравен министър, но към този момент няма да го публикуваме. Отправили сме официални запитвания към Министерство на здравеопазването и Прокуратурата да потвърдят самоличността.

От тях все още отговор - нямаме.

Plovdiv24.bg продължава да задава и истински важните въпроси за града ни, които касаят МЗ:

Защо 6-ти месец новоизбраният нов директор на УМБАЛ Пловдив не е назначен, а назначението му се саботира от представителя на МЗ?

Защо МЗ си затваря очите, за фрапантно източване на УМБАЛ Пловдив? Кой прикрива и в полза на кой здравен олигарх се прави всичко?

Ще е добре най-сетне да получим адекватни отговори!