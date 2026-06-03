Пловдив, един от най-старите непрекъснато обитавани градове в света с над 8000-годишна история, за пореден път доказа, че може да очарова и най-взискателните световни пътешественици. Популярната британска травъл влогърка Лара Озтекин сподели впечатленията си от своето 24-часово приключение в града.

Маршрутът на Лара започва от сърцето на Пловдив - Стария град, където тя и спътникът ѝ отсядат в емблематичния Boutique Hostel Old Plovdiv. Мястото, признато за една от 10-те най-изгодни локации за настаняване в света, веднага ги печели с автентичната си атмосфера. Влогърката с усмивка разказва как леглата в стаята им били толкова далеч едно от друго, че се наложило да ги събират, което на шега описва като "леко призрачна обстановка“.

Разходката по калдъръмените улици оставя чужденците без дъх. Британката не пести суперлативи за ярките цветове и оригиналните стенописи по фасадите на възрожденските къщи, които според нея създават невероятно весело и светло настроение.

Кулинарната спирка на пътешествениците е местна пекарна, където Лара настоява да опита традиционната българска баница. Сравнявайки я с турския бюрек, тя споделя, че вариантът със спанак и сирене моментално се е превърнал в нейния абсолютен фаворит. Дори пловдивският вятър, който постоянно развалял прическата ѝ, не успява да развали удоволствието от хубавото сутрешно кафе.

Малко по-късно в центъра на града те се натъкват на уличен музикант, свирещ на пан флейта, чиято "силна аура“ и невероятна музика на живо ги пленяват. Денят продължава с посещение на катедралния храм "Света Богородица“ и намиращия се наблизо параклис "Св. Архангели“, откъдето двойката се наслаждава на панорамни гледки и зашеметяващи златни стенописи и мозайки.

Британците се отправят към Античния театър. Там обаче ги чака изненада. Обектът е затворен за туристически посещения, тъй като е домакин на грандиозния национален финал по улични танци Red Bull Dance Your Style (б.р. - който се проведе на 16 и 17 май). Вместо това те разглеждат Римския форум и остават очаровани от факта, че в Пловдив древните руини са буквално навсякъде около пешеходната зона. Обиколката в центъра завършва с посещение на модерно крафт кафене, където опитват екзотично кафе с вкус на кокос.

По пътя към поредния хълм за наблюдение, Бунарджика, Лара се сблъсква с личния си най-голям страх: голямо бездомно куче. Признавайки, че е изключително страхлива на тази тема, тя бързо променя маршрута и след кратко заобикаляне двамата все пак достигат до паметника на Альоша, за да заснемат града от птичи поглед.

Следобедът отвежда чужденците извън централната част - право на традиционен български събор в един от градските паркове (б.р. - на 15, 16 и 17 май се проведе фолклорен събор в "Лаута"). Фестивалът се оказва истинско културно преживяване за тях. Лара с изненада отбелязва сергиите с традиционни ножове, оръжия и занаяти.

Най-голямото попадение обаче е кулинарната зона. Привлечени от миризмата на въртящо се на чеверме прасенце и пресен домашен чипс, те си купуват обилна порция кебапчета, кюфтета, боб и катък. Въпреки че сметката от 27 евро леко ги изненадва за стандартите на събор, влогърката споделя, че храната е била феноменална, а катъкът (който тя описва като "смесица от сирене фета и червени чушки") - направо невероятен. Преживяването завършва с наблюдение на традиционните български хора, в които се включва масово местното население.

Вечерта на младата двойка преминава в арт квартала "Капана“, където те откриват емблематичeния бар, Наличието на истинска котка в заведението веднага го превръща в техен фаворит. Лара споделя, че след дълги дни на стандартна бира пилзнер по време на европейското си пътуване, пловдивската крафт бира (особено тази с вкус на грейпфрут) е била страхотно и свежо разнообразие.

Преди да напуснат Пловдив на следващия ден, туристите правят последна спирка за обяд в местното заведение за сандвичи Toasty. Влогърката го дефинира с колоритното сравнение "Subway на стероиди“ заради фантастичните хлябове, меса и сосове, определяйки го като перфектния финал на едно незабравимо денонощие в Пловдив.