Приятел на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо и един от най-награждаваните шоколатиери в света пристигна в Пловдив за откриването на първия бутик за висок клас швейцарски ръчно изработен шоколад. Световният шампион Жорж Кардозо лично подкрепи проекта на пловдивчанката Мария Кацарова, която след близо 25 години живот в Швейцария пренесе частица от алпийската държава в сърцето на Пловдив.
От 1 юни бутикът "ЛюЛю" предлага ексклузивната колекция на световноизвестния шоколатиер Жорж Кардозо, включително плочките с Античния театър – истински произведения на изкуството в млечен и черен шоколад, ръчно изработени по швейцарска традиция. На тържественото събитие присъства и бизнесдамата Елена Кристиано, а самият Кардозо, чиито приятели включват футболната легенда Кристиано Роналдо, за когото майсторът е изваял цяла фигура от шоколад – лично застана зад идеята да донесе изкуството на шоколада в България.
Бутикът "ЛюЛю", разположен срещу "Гранд Хотел Пловдив" до "Долче Фелини", е сбъдната мечта на пловдивчанката Мария Кацарова, която след близо 25 години живот в Швейцария решава да пренесе у нас най-доброто от местната култура и вкус.
Именно тя успява да привлече Кардозо – име, което стои зад едни от най-прецизните и артистични шоколадови творения в света.
Жорж Кардозо е сред най-награждаваните шоколатиери в Швейцария. Още от 17-годишен се посвещава на кулинарното изкуство, като придобива три дипломи – готвач, сладкар и хлебар. Истинското му призвание обаче се оказва шоколадът.
Кариерата му е белязана от престижни отличия – световен шампион на Кулинарната купа през 2018 и 2022 г., бронзов медалист от Световната купа по сладкарство в Лион, както и редица европейски награди. Днес той е символ на съвършенство, иновация и артистичен подход към вкуса.
И точно това носи в Пловдив. В бутика "ЛюЛю" шоколадът не е просто десерт – той е ръчно създадено изкуство. Всяка плочка преминава през внимателен подбор на суровините, дегустация и прецизна обработка.
"Шоколадът е като виното – започва от продукта. Ние го избираме, опитваме, трансформираме. Всеки добавя своята нотка. Аз влагам артистичност", казва Кардозо.
И допълва нещо ключово: "Не е достатъчно шоколадът да е красив. Той трябва да е и вкусен. Целта е да се превърне в преживяване – нещо магично, което остава."
Именно тази философия стои зад концепцията на бутика. Тук клиентите няма просто да купят шоколад – те ще се докоснат до история, до култура и до едно по-високо ниво на вкус.
Мария Кацарова е категорична, че това не е масов продукт, а съзнателен избор.
Кардозо вече е оставил и първия си отпечатък върху Пловдив – специално за бутика той създава шоколадова плочка с Античния театър, превръщайки я в символ на срещата между швейцарското майсторство и българската история.
Посещението му не е просто жест, то е знак, че България вече е на картата на високия клас шоколад.
"Ако този проект успее тук, това ще бъде успех и за нас. Вярвам, че моментът е точният", казва още той.
С откриването на "ЛюЛю" Пловдив не просто получава нов бутик, а нова категория преживяване – място, където шоколадът се създава на ръка, разказва история и оставя вкус, който трудно се забравя.
Особено впечатляващ е асортиментът от вкусове: черен шоколад с круша, пикантни комбинации, шоколад с японския цитрус юзу, розов органичен шоколад от необработено какао, както и уникални комбинации с швейцарска меренга.
"Това не са просто вкусове, това са артистични решения. Всеки шоколад разказва история", допълва Мария Кацарова.
Швейцарското преживяване в "ЛюЛю" продължава да се развива. Още тази седмица в бутика пристигат два вида бели вина и едно розе от престижните швейцарски кантони Во и Вале – региони, известни със своите бутикови изби и висококачествени вина. Те ще допълнят селекцията от швейцарски вина, които вече се предлагат в магазина и превръщат мястото в истинска гурме дестинация за ценителите на автентичните алпийски вкусове.
Бутикът ще предлага и персонализирани поръчки – за сватби, събития, корпоративни подаръци.
"Всеки, който иска да бъде различен и да впечатли, може да поръча уникален шоколад – създаден специално за него. Това е луксът – да имаш нещо, което никой друг няма", казва тя.
Освен шоколад, "ЛюЛю" предлага и селекция от: швейцарски вина, подбрани български вина, гурме сирена, включително автентичен грюер
"Исках да съчетая Швейцария и България – да има този баланс, това намигване между двете култури", обяснява собственичката.
В плановете влиза и нещо още по-специално – швейцарско фондю през зимните месеци, което ще превърне бутика в място за споделени моменти.
Името "ЛюЛю" също носи емоция. То идва от галеното име на малкия син на Мария.
"ЛюЛю означава нещо мило, нещо сладко. Това е и духът на бутика – топлина, уют, емоция", споделя тя. Големият ѝ син Флориан пък е партньор в бизнеса и отговаря за логистиката от Швейцария.
"ЛюЛю" не е просто ново място в Пловдив. Това е нова категория – луксозно преживяване, което досега липсваше в България.
Тук шоколадът не се купува просто за десерт. Той се избира като подарък, като жест, като емоция.
И ако има място, което може да ви накара да изминете десетки километри само заради вкуса – това вероятно е точно този малък бутик, в който Швейцария среща Пловдив.
В сряда на 3 юни е предвидена безплатна дегустация на новите швейцарски шоколади, швейцарски кашкавал и швейцарско вино през целия ден в новия бутик. Бутикът за швейцарски шоколад "Люлю" работи от понеделник до събота от 10:30 до 19:30 часа - срещу Новотела в Пловдив до сладкарница "Долче Фелини".
