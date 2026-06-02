Приятел на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо и един от най-награждаваните шоколатиери в света пристигна в Пловдив за откриването на първия бутик за висок клас швейцарски ръчно изработен шоколад. Световният шампион Жорж Кардозо лично подкрепи проекта на пловдивчанката Мария Кацарова, която след близо 25 години живот в Швейцария пренесе частица от алпийската държава в сърцето на Пловдив.

От 1 юни бутикът "ЛюЛю" предлага ексклузивната колекция на световноизвестния шоколатиер Жорж Кардозо, включително плочките с Античния театър – истински произведения на изкуството в млечен и черен шоколад, ръчно изработени по швейцарска традиция. На тържественото събитие присъства и бизнесдамата Елена Кристиано, а самият Кардозо, чиито приятели включват футболната легенда Кристиано Роналдо, за когото майсторът е изваял цяла фигура от шоколад – лично застана зад идеята да донесе изкуството на шоколада в България.

Бутикът "ЛюЛю", разположен срещу "Гранд Хотел Пловдив" до "Долче Фелини", е сбъдната мечта на пловдивчанката Мария Кацарова, която след близо 25 години живот в Швейцария решава да пренесе у нас най-доброто от местната култура и вкус.

Именно тя успява да привлече Кардозо – име, което стои зад едни от най-прецизните и артистични шоколадови творения в света.

В началото идеята ми се струваше малко луда идея – България, нов пазар... Но колкото повече говорихме, толкова повече осъзнах, че тук има потенциал. Това е развиваща се страна, има хора с вкус към качеството и има място за такъв продукт споделя Кардозо

Жорж Кардозо е сред най-награждаваните шоколатиери в Швейцария. Още от 17-годишен се посвещава на кулинарното изкуство, като придобива три дипломи – готвач, сладкар и хлебар. Истинското му призвание обаче се оказва шоколадът.

Кариерата му е белязана от престижни отличия – световен шампион на Кулинарната купа през 2018 и 2022 г., бронзов медалист от Световната купа по сладкарство в Лион, както и редица европейски награди. Днес той е символ на съвършенство, иновация и артистичен подход към вкуса.

И точно това носи в Пловдив. В бутика "ЛюЛю" шоколадът не е просто десерт – той е ръчно създадено изкуство. Всяка плочка преминава през внимателен подбор на суровините, дегустация и прецизна обработка.

"Шоколадът е като виното – започва от продукта. Ние го избираме, опитваме, трансформираме. Всеки добавя своята нотка. Аз влагам артистичност", казва Кардозо.

И допълва нещо ключово: "Не е достатъчно шоколадът да е красив. Той трябва да е и вкусен. Целта е да се превърне в преживяване – нещо магично, което остава."

Именно тази философия стои зад концепцията на бутика. Тук клиентите няма просто да купят шоколад – те ще се докоснат до история, до култура и до едно по-високо ниво на вкус.

Мария Кацарова е категорична, че това не е масов продукт, а съзнателен избор.

Можех да внеса фабричен шоколад, но това не е моята идея. Тук всичко е ръчно подбрано, направено с майсторство и душа. Това е продукт с характер казва тя пред Plovdiv24.bg

Кардозо вече е оставил и първия си отпечатък върху Пловдив – специално за бутика той създава шоколадова плочка с Античния театър, превръщайки я в символ на срещата между швейцарското майсторство и българската история.

Посещението му не е просто жест, то е знак, че България вече е на картата на високия клас шоколад.

"Ако този проект успее тук, това ще бъде успех и за нас. Вярвам, че моментът е точният", казва още той.

С откриването на "ЛюЛю" Пловдив не просто получава нов бутик, а нова категория преживяване – място, където шоколадът се създава на ръка, разказва история и оставя вкус, който трудно се забравя.

Особено впечатляващ е асортиментът от вкусове: черен шоколад с круша, пикантни комбинации, шоколад с японския цитрус юзу, розов органичен шоколад от необработено какао, както и уникални комбинации с швейцарска меренга.

"Това не са просто вкусове, това са артистични решения. Всеки шоколад разказва история", допълва Мария Кацарова.

Швейцарското преживяване в "ЛюЛю" продължава да се развива. Още тази седмица в бутика пристигат два вида бели вина и едно розе от престижните швейцарски кантони Во и Вале – региони, известни със своите бутикови изби и висококачествени вина. Те ще допълнят селекцията от швейцарски вина, които вече се предлагат в магазина и превръщат мястото в истинска гурме дестинация за ценителите на автентичните алпийски вкусове.

Бутикът ще предлага и персонализирани поръчки – за сватби, събития, корпоративни подаръци.

"Всеки, който иска да бъде различен и да впечатли, може да поръча уникален шоколад – създаден специално за него. Това е луксът – да имаш нещо, което никой друг няма", казва тя.

Освен шоколад, "ЛюЛю" предлага и селекция от: швейцарски вина, подбрани български вина, гурме сирена, включително автентичен грюер

"Исках да съчетая Швейцария и България – да има този баланс, това намигване между двете култури", обяснява собственичката.

В плановете влиза и нещо още по-специално – швейцарско фондю през зимните месеци, което ще превърне бутика в място за споделени моменти.

Името "ЛюЛю" също носи емоция. То идва от галеното име на малкия син на Мария.

"ЛюЛю означава нещо мило, нещо сладко. Това е и духът на бутика – топлина, уют, емоция", споделя тя. Големият ѝ син Флориан пък е партньор в бизнеса и отговаря за логистиката от Швейцария.

"ЛюЛю" не е просто ново място в Пловдив. Това е нова категория – луксозно преживяване, което досега липсваше в България.

Тук шоколадът не се купува просто за десерт. Той се избира като подарък, като жест, като емоция.

И ако има място, което може да ви накара да изминете десетки километри само заради вкуса – това вероятно е точно този малък бутик, в който Швейцария среща Пловдив.

В сряда на 3 юни е предвидена безплатна дегустация на новите швейцарски шоколади, швейцарски кашкавал и швейцарско вино през целия ден в новия бутик. Бутикът за швейцарски шоколад "Люлю" работи от понеделник до събота от 10:30 до 19:30 часа - срещу Новотела в Пловдив до сладкарница "Долче Фелини".