Цар Симеоновата градина в Пловдив отново посреща своите жители и гости с обичания си символ - Пеещите фонтани. Съоръжението бе официално открито пред десетки посетители на 1 юни точно в 21:30 часа, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Голямата изненада за сезона е т.нар. "водна дъга“ - технологично нововъведение с внушителни размери. Със своята максимална ширина от 30 метра и височина 15 метра, системата разпръсква вода под изключително високо налягане. Резултатът е мащабен екран от фина водна мъгла, превръщащ се в перфектно платно за мултимедийни и видеопроекции.

Именно това съоръжение стана сцена на нещо невиждано досега у нас. Това лято за първи път в България световният гигант Disney представя специално изработено семейно изживяване в този иновативен формат. Посетителите на парка станаха свидетели на истински спектакъл: любими сцени от анимационните шедьоври на Disney и Pixar оживяха директно върху водната повърхност, подкрепени от прецизни светлинни и водни ефекти.

Анимациите на Disney нямат нужда от представяне - те са преплетени с детството на милиони хора по света. По време на откриването малки и големи се пренесоха в приказните светове на вечни заглавия като "Аладин“, "Малката русалка“, "Цар Лъв“ и съвременния хит "Замръзналото кралство“.

Познатите мелодии и песни, знаени наизуст от цели поколения, огласиха Цар Симеоновата градина. По уникален начин преобразените фонтани успяха да превърнат популярното място за срещи под тепетата в пространство, изпълнено с приключения, носталгия и неподправена магия. Танцът на светлината и водата буквално увлече публиката, която не спираше да снима вълнуващите моменти.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров също сподели кадри и видео от празничното шоу в социалните си мрежи, запечатвайки емоцията от вечерта.

Ще може да се насладите на завладяващото музикално шоу с фонтани на Disney всяка събота през юни и юли oт 21:30.