В свят, в който милиони семейства се сблъскват с репродуктивни затруднения, а генетичната диагностика се превръща във все по-важен инструмент за медицината, български учен заема място сред специалистите, допринесли за развитието на съвременните технологии в тази област.

Става дума за д-р Емануил Камберов - изследовател с международна кариера, свързан с разработки, използвани в геномния анализ и репродуктивната медицина, разказва за него Катя Тренчева от БНР.

Камберов участва в научни и индустриални проекти, насочени към разработване и усъвършенстване на технологии за амплификация на ДНК от минимални количества биологичен материал, включително единични клетки. Подобни подходи стоят в основата на съвременната едноклетъчна геномика и се използват в изследвания на ембриони, онкологични заболявания и други области на молекулярната диагностика.

Сред технологиите, с които името му е свързвано, са PicoPLEX® и ThruPLEX® — решения, разработени в индустриална среда и използвани в различни лаборатории по света за подготовка на генетичен материал за секвениране и анализ.

Роден в България, Камберов завършва микробиология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, след което защитава докторска степен и работи като университетски преподавател. През 90-те години се установява в САЩ, където развива научната си кариера в Wayne State University и University of Michigan.

По-късно се присъединява към биотехнологичната компания Rubicon Genomics, където заема ръководна научна позиция и участва в разработването на технологии за подготовка и анализ на генетичен материал. Компанията впоследствие е придобита от международни корпорации в сектора на геномиката.

Технологиите, в чието развитие участва, намират приложение в различни области на съвременната медицина, включително предимплантационна генетична диагностика в инвитро процедури, онкологична диагностика и научни изследвания в областта на геномиката.

Методите за работа с минимални количества ДНК позволяват по-прецизен анализ на генетичен материал, което подпомага по-ранното откриване на аномалии и вземането на информирани медицински решения.

Д-р Камберов има десетки научни публикации и патенти в областта на молекулярната биология и генетичната диагностика. Участвал е и в разработки, свързани с диагностични тестове за инфекциозни заболявания, включително по време на пандемията от COVID-19. Той е член на New York Academy of Sciences от 1996 г.

Въпреки международната му кариера, името на д-р Камберов остава сравнително слабо познато в България. Неговата работа обаче е част от по-широката научна екосистема, която стои зад развитието на съвременната генетична диагностика и прецизната медицина.

Това е пример за българско участие в глобални научни процеси, които имат пряко отражение върху диагностиката, лечението и репродуктивното здраве по света.