Драматичният театър в Пловдив обяви кампания за набиране на разпоредители, които да се присъединят към екипа му. Позицията е подходяща за комуникативни хора с интерес към културния живот, като не се изисква предишен трудов опит.

Обявата е насочена основно към ученици и студенти, които търсят ангажираност в динамична среда. Важен детайл в официалното съобщение е, че финансовото възнаграждение за позицията никъде не е упоменато, така че условията за заплащане вероятно ще се уточняват на следващ етап от подбора.

Plovdiv24.bg припомня, че ЕС прие правила, според които работодателите ще бъдат длъжни да предоставят информация за началното заплащане или поне някакъв диапазон, още преди интервюто, в самата обява. Крайният срок за държавите от ЕС, включително България, да вкарат тези правила в местните си закони е юни 2026 г. Тъй като този процес по адаптиране на законите в България в момента тече, все още масовата практика е да обявяват заплатата чак при одобрение на кандидата или при директно запитване.

И така основните задължения на разпоредителите в Драматичния включват посрещане и настаняване на публиката, проверка на билети на входовете и предоставяне на информация при нужда. Избраните кандидати ще отговарят също за обслужването на гардероба и поддържането на реда в залата и фоайетата по време на събитията. От театъра посочват, че търсят учтиви, организирани и инициативни личности, които умеят да запазват спокойствие в напрегнати или извънредни ситуации.

Работната заетост е организирана по предварителен месечен график, съобразен с програмата на театъра. Стандартното работно време е вечерно - между 18:00 и 22:00 часа, като са възможни дежурства през уикендите или по време на дневни представления. Кандидатите трябва да имат готовност за работа всяка делнична вечер, тъй като графикът не позволява съобразяване с други лични или професионални ангажименти в тези часове.

Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят автобиография (CV) с актуална снимка и кратко мотивационно писмо в обем между 7 и 10 изречения. В писмото трябва накратко да се посочат образованието на кандидата, мотивите му за работа в театъра, неговите лични качества и възможността му за заетост във вечерните часове и почивните дни. Документи се приемат на имейл t.darlyanov@dtp.bg до крайния срок, който е 25 юни 2026 година.